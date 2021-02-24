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  الخميس 13 رجب 1442

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أخبار

آخر تطورات مأرب... قوات صنعاء تتقدم وقوات هادي والإصلاح تتكبد خسائر كبيرة

آخر تطورات مأرب... قوات صنعاء تتقدم وقوات هادي والإصلاح تتكبد خسائر كبيرة

الوقت-كشفت مصادر عسكرية وميدانية في اليمن، اليوم الأربعاء، أن رئيس أركان "كتيبة حماية سد مأرب"

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بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
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أخبار

آخر تطورات مأرب... قوات صنعاء تتقدم وقوات هادي والإصلاح تتكبد خسائر كبيرة

الأربعاء 12 رجب 1442
 
 
 
 
 
آخر تطورات مأرب... قوات صنعاء تتقدم وقوات هادي والإصلاح تتكبد خسائر كبيرة

آخر تطورات مأرب... قوات صنعاء تتقدم وقوات هادي والإصلاح تتكبد خسائر كبيرة

الوقت-كشفت مصادر عسكرية وميدانية في اليمن، اليوم الأربعاء، أن رئيس أركان "كتيبة حماية سد مأرب"

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الوقت-كشفت مصادر عسكرية وميدانية في اليمن، اليوم الأربعاء، أن رئيس أركان "كتيبة حماية سد مأرب" الموالي لهادي وحزب الإصلاح، كان قد قتل إضافة الى 3 آخرين على الأقل من أفراد ما يسمى بـ “القوات الخاصة" في قوات هادي والتحالف السعودي، على أيدي القوات المسلحة اليمنية في محافظة مأرب شمال شرق العاصمة صنعاء.

وبحسب وسائل إعلامية يمنية، فان المعارك العنيفة تتواصل من محيط الطلعة الحمراء غرب مأرب، وصولاً إلى المدخل الشرقي للمدينة من ناحية الجوف، حيث أكدت مصادر ميدانية أن القوات المسلحة تمكنت من تطهير منطقة قاع المنجورة جنوب غرب سد مأرب بعد سيطرتها وتأمينها منطقة أراك.

وأضافت أن قوات هادي كانت قد سحبت الإثنين الماضي، معداتها وآلياتها من منطقة الطلّعَة الحمراء الاستراتيجية استقدمتها مؤخراً إلى الجبهة، ولم يتبق لها سوى جيوب محدودة في المنطقة.

يذكر ان الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة صنعاء العميد عبد الخالق العجري، كان قد كشف الأحد الماضي عن تفاصيل عملية أمنية خاطفة، تمكنت عبرها وزارة الداخلية من تحرير 9 أسرى  من أحد السجون في مدينة مأرب.

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كلمات مفتاحية :

مأرب حزب الاصلاح قوات الرئيس هادي غارت التحالف السعودي ضد اليمن حكومة صنعاء

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