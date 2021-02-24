ايران: هذه هي مميزات الطائرة الإيرانية المسيرة "كمان 22"

الوقت-كشفت الجمهورية الإسلامية اليوم الأربعاء، عن الطائرة المسيرة "كمان 22"، وهي أول طائرة إيرانية عملاقة قادرة على حمل 300 كغ من المعدات العسكرية والذخيرة القتالية.

وبحسب قائد القوة الجوية في الجيش الإيراني العميد عزيز نصير زادة، فإن هذه المسيّرة "مزودة بحمولات قتالية وبصرية خاصة بالحرب الالكترونية، وقد تم تصميمها بناء على المتطلبات التشغيلية للقوة الجوية، وهي في المراحل النهائية من الإنتاج".

و خلال زيارته التفقدية للمراحل النهائية من مشروع تصنيع الطائرة أشار زادة إلى أنها قادرة على الطيران لمدة 24 ساعة متواصلة بمدى 3000 كيلومتر، وتمتلك الإمكانيات الكافية لـ"اكتشاف ورصد وجمع المعلومات وتصوير الأهداف البعيدة، وحمل مجموعة متنوعة من الذخيرة الذكية مما يمنحها قدرة قتالية عالية".

ووأضاف المسؤول الإيراني أن هذه الطائرة بدون طيار أكبر من مثيلتها "كمان 12" التي تزن 450 كغ، والتي تستطيع حمل ما يصل إلى 100 كغ من الحمل القتالي.

يذكر ان الجيش الإيراني، كان قد أجرى في مطلع كانو الثاني/يناير، مناورات مشتركة للطائرات المسيّرة التابعة لكل وحداته العسكرية، كما ونظّم عرضاً لأبرز منجزات وحدات الطائرات المسيّرة العملياتية للقوات الـ4 للجيش. وجرى، في تلك المناورة، تجربة طائرة "آرش" المسيّرة الانتحارية، وطائرة "كرار" التي جهزت للمرة الأولى بصاروخ "آذرخش" جو-جو.