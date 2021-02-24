انفجار ضخم يهز تكساس والسبب في الخبر

الوقت-قالت وسائل إعلامية أمريكية، اليوم الأربعاء، أن شاحنة وقطار شحن، اصطدما في منطقة كاميرون في وسط تكساس، مما تسبب في انفجار وحريق كبيرين.

وبحسب شبكة "NBC news" الأميركية، فان سائق شاحنة مقطورة فقد السيطرة على سيارته، حيث اصطدم بقطار شحن محمل بالوقود والفحم في مدينة كاميرون وسط ولاية تكساس.

وأضافت أنه وبحسب المعلومات الأولية لم يصب أحد بجروح ولم يسقط ضحايا جراء الانفجار القوي، حيث كانت أول 11 عربة في القطار محملة بالبنزين والفحم، وغيره من المشتقات البترولية، ما تسبب في حريق هائل.

وبحسب شهود عيان فإن القطار كان يحمل الفحم والبنزين، مما تسبب في نشوب الحريق الكبير، كما أن "الجزء الخلفي من القطار يحتوي على مواد خطرة لكنها لم تتسرب".

يذكر أن مدينة تكساس كانت قد تعرضت لكارثة كبرى جراء تعرضها لموجة من الطقس السيئ مصحوبة بعاصفة ثلجية غير مسبوقة. وبسبب ذلك أخليت المستشفيات في الولاية، قبل أيام، مع استمرار انقطاع الكهرباء والمياه جرّاء العاصفة الثلجيّة التي تجتاح جنوب الولايات المتحدة منذ أسبوع، والتي أدّت إلى مقتل 21 شخصاً على الأقل.