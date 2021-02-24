هكذا شيع اللبنانيون المناضل العربي أنيس النقاش

الوقت-شيعت العاصمة بيروت اليوم الأربعاء، جثمان المناضل اللبناني العربي أنيس نقاش، وحضرت مراسم التشييع قيادات حزبية وسياسية من ضمنها السفير السوري لدى بيروت علي عبد الكريم علي.

وخلال مراسم تشييع الفقيد، قال رئيس الاتحاد العالمي لـ “علماء المقاومة" الشيخ ماهر حمود للجموع أننا "نقول للجميع لكل من يدعي الإسلام ويرفع راية العدالة.. من دون فلسطين شعاراتكم ناقصة"، وأضاف "فلنتحد جميعا على طريق فلسطين ولنبتعد عن العصبيات التي تبعدنا عن طريق فلسطين".

ولفت الشيخ ماهر حمود الى "فلنتشابك لنصل إلى طريق القدس رغماً عن المطبعين وعن الذين أضاعوا الاتجاه". كما أكّد حمود أن "النصر أكيد والأبطال ومن بينهم فقيدنا عبّدوا الطريق نحو فلسطين".

وفي هذا السياق، قالت زوجة الفقيد النقاش مضمون وصيته وقالت إنها "أنا انتهيت والرواية ما تمّت". مشددة على أن القضية مستمرة وأن القدس هي البوصلة.

يذكر أن المناضل اللبناني العربي أنيس النقاش، كان قد توفي صباح يوم الإثنين بعد إصابته بفيروس كورونا. وكان النقاش دخل العناية المشددة في أحد مستشفيات دمشق قبل أيام.