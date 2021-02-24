روسيا: العقوبات الأوروبية في قضية نافالني تشبه "السيرك"

الوقت-شددت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، على أن قرار توسيع العقوبات الأوروبية ضد شخصيات روسية على خلفية قضية المعارض أليكسي نافالني أشبه بـ"السيرك".

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إلى أن الاتحاد الأوروبي "يتعرّض للإهانة بفرض سياسة خارجية عليه"، من قبل أولئك "الذين يعلنون سياسة معينة.. وفي المقام الأول من قبل واشنطن".

وتابعت المسؤولة الروسية أن ما يحدث "أمر مخطط له مسبقاً"، وهو "يتخطى حدود المنطق ويحمل إهانة للاتحاد الأوروبي"، كما أسفت لترسيخ "أدوات غير شرعية في السياسة الخارجية الأوروبية، كالإنذارات والعقوبات".

كلام زاخاروفا جاء ردأ على إعلان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على توسيع العقوبات ضد روسيا بسبب المعارض أليكسي نافالني.

يذكر أن الشرطة الروسية، كانت قد أوقفت في 17 كانون الثاني/يناير، المعارض نافالني بعد عودته من ألمانيا وشفائه من عملية تسميم، ثم حكمت محكمة الاستئناف في موسكو عليه بالسجن عامين ونصف.