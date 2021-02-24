الرئيس الإيراني: استمرار الاتفاق النووي يتوقف على إلغاء أمريكا لـ "الإرهاب الاقتصادي"

الوقت-أكد الشيخ حسن روحاني، الرئيس الإيراني، خلال اجتماع للحكومة اليوم الأربعاء، على تمسك بلاده بالاتفاق النووي، مشيراً إلى أن استمراره يتوقف على إلغاء واشنطن "الإرهاب الاقتصادي" ضد الشعب الإيراني.

وبحسب الوسائل الإعلامية الإيرانية، فقد شدد الرئيس الايراني على أن وحدة الصف الإيراني هي عامل قوةٍ، واصفاً علاقة بلاده بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمهمّة والقائمة على التعاون.

ولفت روحاني الى أن تخريب العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية "يخدم الأعداء"، مشيراً إلى أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا مدينةٌ لإيران بالكثير.

وأضاف الرئيس الايراني أن "ما يمنع إيران من صناعة السلاح النووي هو الفكر والمبادئ الإسلامية"، ووصف قرار مجلس الشورى الإسلامي حول إلغاء الحظر بالـ"جيد"، مشدداً على ضرورة تنفيذه بدقة.

يذكر أن الحكومة الإيرانية قد أعلنت أمس الثلاثاء وقف العمل بالبروتوكول الاضافيّ من الاتّفاق النوويّ، وقالت إنها تعتبر نفسها ملزمة بتنفيذ قانون الاجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات، مشددة على أنها "لن تسمح لوكالة الطاقة الذرية بإجراء زياراتٍ خارج معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية".