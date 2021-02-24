قوات الاحتلال تستهدف الصيادين والمزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة

الوقت- جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم استهداف المزارعين الفلسطينيين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة المحاصر والصيادين في بحر مدينة غزة.
وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص باتجاه المزارعين الفلسطينيين شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع فيما استهدفت بحرية الاحتلال بنيران أسلحتها الرشاشة مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة ما أدى إلى تضررها.
وتعتدي قوات الاحتلال يومياً على أراضي الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر لحرمانهم من زراعتها كما تتعمد استهداف الصيادين في البحر وملاحقتهم والاستيلاء على مراكبهم لمنعهم من مزاولة مهنة الصيد التي تعد مصدر رزقهم الوحيد في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع.