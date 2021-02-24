خلال 24 ساعة.. 211 خرقا لقوى العدوان في الحديدة اليمنية

الوقت- سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة اليمنية 211 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الخمسين و الجبلية ومحاولة تسلل في حيس و 34 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 310 قذائف و 154 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار إلى أن الخروقات شملت غارة لطيران تجسسي على الدريهمي وتحليق 16 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 ومدينة الحديدة وحيس الجبلية والتحيتا والدريهمي.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول/ديسمبر عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.