موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 12 رجب 1442

إخترنا لكم

الانتخابات الفلسطينية بين الرافض والمتحفظ والموافق

الانتخابات الفلسطينية بين الرافض والمتحفظ والموافق الوقت- لا تزال ترددات ما قبل الانتخابات الفلسطينية تصل إلى مسامعنا، بين رافض لهذه الانتخابات على مستوى الأحزاب والحركات والجبهات وبين متحفظ عليها وبين من قبل بها دون أي تحفظ، وكانت حركة الجهاد الاسلامي...

وقفة احتجاجية في "باريس" تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي الوقت- شهدت العاصمة الفرنسية باريس يوم السبت الماضي، وقفة احتجاجية لمجموعة من الناشطين والحقوقيين، للمطالبة بوقف بيع الأسلحة والمعدات العسكرية للنظام السعودي.

حرب اقتصادية باردة بين الرياض وأبو ظبي.. فمن سينتصر؟ الوقت- تحاول كل من السعودية والإمارات تنفيذ خطط اقتصادية بهدف تنويع مصادر الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط، الحليفان اللذان يشتركان في السياسة الخارجية بكل صغيرة وكبيرة هما اليوم على مفترق طرق والسبب يعود إلى المصالح الاقتصادية والتي بدأت تظهر بوادرها من خلال تصريحات وسياسات الجانبين السعودي والإماراتي.

قطار المؤامرات الإماراتي لا يزال يتحرك في الرمال اليمنية.. أبو ظبي تحاول استغلال الأوضاع الحالية في "مأرب" الوقت- إن الإمارات تسعى لاستغلال الأزمة التي يواجهها حزب الإصلاح في مأرب لتوسيع نفوذها في هذه المحافظة والجماعات المرسلة من الساحل الغربي، وكذلك بعض السلفيين الذي جاءوا من الجنوب، هدفهم ليس مساعدة حزب الإصلاح في مأرب وإنقاذه، بل محاولة استبدلها.

سقوط آخر قاعدة سعودية في اليمن.. ماذا تريد أمريكا من وراء دعوتها للمفاوضات؟ الوقت- تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية خلال الايام القليلة الماضية من الاقتراب كثيراً من تحرير محافظة مأرب الإستراتيجية بالكامل وهذا الأمر سيغير معادلات هذه الحرب لصالح حكومة صنعاء وعقب كل هذه الانتصارات، بذلت الإدارة الأمريكية الكثير من الجهود لإنهاء الحرب اليمنية عن طريق العملية السياسية وذلك لإنقاذ الرياض.

أخبار

الإمارات تستعين بضباط إسرائيليين لتكريس احتلال جزيرة ميون اليمنية

الإمارات تستعين بضباط إسرائيليين لتكريس احتلال جزيرة ميون اليمنية

الوقت- كشفت مصادر خليجية مطلعة عن استعانة الإمارات بضباط "إسرائيليين" لتكريس احتلال جزيرة يمنية جديدة.

انفجار ثلاث عبوات ناسفة وسط بغداد اليوم الوقت- افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بانفجار ثلاث عبوات ناسفة فجرا استهدفت محال لبيع المشروبات الكحولية وسط بغداد.

رئيس هيئة الأركان الإيرانية: سليماني والمهندس استشهدا بعد استهدافهما بقنبلة غير عادية! الوقت-قال اللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان الإيرانية، فث كلمة له اليوم الثلاثاء، أن الحرس الثوري حصل على و

تفاقم الوضع الصحي للأسيرين الحجوج وأبو علي الوقت-نشر نادي الأسير الفلسطيني، صباح اليوم الاثنين بياناً تطرق فيه الى وضع الأسرى الفلسطينيين في السجون

"إسرائيل" ترفض الإفصاح عن أي معلومة حول التسرب النفطي والسبب؟؟ الوقت-كشفت وسائل إعلامية إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن محكمة الجنايات الإسرائيلية ف

هذا ما قاله حلف الناتو حول قدرات إيران النووية! الوقت-نقلت وسائل إعلامية أوروبية عن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ،

هذا ما قاله الرئيس السوري حول المناضل اللبناني أنيس النقاش! الوقت-أبرق الرئيس السوري بشار الأسد، صباح اليوم الثلاثاء، رسالة تعزية إلى أسرة المفكر والمناضل العروبي

الحكومة السورية تفتتح عدداً من المعابر بمدينة سراقب الوقت-كشفت مواقع إخبارية سورية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة السورية قامت بافتتاح

زعيم عصائب أهل الحق: لدينا معلومات خطيرة حول استهداف المنطقة الخضراء!

البيت الأبيض: محادثات بايدن والملك سلمان ستكون "في الوقت المناسب" الوقت- قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سوف يجري محادثات مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز "في الوقت المناسب".

الرئيس الإيراني يعرب عن ثقته بتطور العلاقات مع اليابان الوقت- هنأ رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني لمناسبة العيد الوطني لليابان، معربا عن ثقته بتطور العلاقات التاريخية والودية بين طهران وطوكيو في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية.

رئيس السلطة القضائية: قتلة قادة النصر هم من أسسوا الجماعات الارهابية ومنها "داعش" الوقت- اعتبر رئيس السلطة القضائية اية الله ابراهيم رئيسي في كلمته اليوم الثلاثاء بـ "المؤتمر الدولي للمطالبات القانونية الدولية للدفاع المقدس" ان الطاغية صدام كان الوجه الأول للحرب المفروضة على إيران لكن هناك ممن كانوا يدفعون بهذا الاتجاه من خلف الستار ولابد من كشفهم .

"حماس" تعلنُ انتهاء المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية الوقت- أعلنت حركة حماس انتهاء المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية، بمشاركة الآلاف من أبنائها ممن يحق لهم حق الاقتراع والترشح.

اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن ينعقد اليوم في نيويورك الوقت- يعقد مجلس الأمن الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعاً رفيع المستوى في نيويورك حول المناخ والأمن يترأسه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي.

ظريف: هجوم نظام الطاغية صدام على إيران كان انتهاكا لجميع القوانين الدولية الوقت- وصف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في كلمته اليوم الثلاثاء بـ"المؤتمر الدولي للمطالبات القانونية الدولية للدفاع المقدس" وصف هجوم نظام الطاغية صدام على الجمهورية الإسلامية الفتية بانه كان انتهاكا لجميع القوانين الدولية .

فلسطين .. مواجهات مع الكيان الصهيوني بالضفة والقدس الوقت- اندلعت، الليلة الماضية، مواجهات مع قوات الكيان الصهيوني بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

اليمن: قوى العدوان تعطل مفاوضات الأسرى الوقت-نقلت وسائل إعلامية يمنية، مساء اليوم الاثنين، عن رئيس اللجنة الوطنية لشؤو

الامام الخامنئي: حدود مستوى التخصيب لن تتوقف عند لـ20% وسنتخذ الخطوات اللازمة بمقدار حاجة البلاد الوقت-نوّه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، في كلمته لدى استقباله رئيس

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على الفلسطينيين وتقوم بهدم البيوت بالعيسوية الوقت-قالت وسائل إعلامية فلسطينية، ظهر اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال قامت بهدم مبنى سكنياً

وسائل إعلامية إيطالية: مقتل السفير الإيطالي في الكونغو الديمقراطية الوقت-قالت وسائل إعلامية اطالية، ظهر اليوم الاثنين، أن لوغا أتاناسيو السفير الإيطالي

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

زعيم عصائب أهل الحق: لدينا معلومات خطيرة حول استهداف المنطقة الخضراء!

البيت الأبيض: محادثات بايدن والملك سلمان ستكون "في الوقت المناسب"

رئيس هيئة الأركان الإيرانية: سليماني والمهندس استشهدا بعد استهدافهما بقنبلة غير عادية!

"حزب الله": يجب على تل أبيب التفكير ألف مرة قبل استفزازنا

ظريف: هجوم نظام الطاغية صدام على إيران كان انتهاكا لجميع القوانين الدولية

هذا ما قاله الرئيس السوري حول المناضل اللبناني أنيس النقاش!

هذا ما قاله حلف الناتو حول قدرات إيران النووية!

شبح الاحتجاجات يخيم على المشهد السياسي التونسي.. ما علاقة الاحتجاجات بالانتخابات؟

انفجار ثلاث عبوات ناسفة وسط بغداد اليوم

ارتباك الكاظمي في سراب الوعود الاقتصادية السعودية

الرئيس الإيراني يعرب عن ثقته بتطور العلاقات مع اليابان

تفاقم الوضع الصحي للأسيرين الحجوج وأبو علي

صفقة تبادل الاسرى اليمنيين تفشل.. وما زال العدوان يدّعي الإنسانية!

تطورات المشهد السياسي في الجزائر وحل البرلمان.. الأسباب والتداعيات

اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن ينعقد اليوم في نيويورك

وقفة احتجاجية في "باريس" تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي

سقوط آخر قاعدة سعودية في اليمن.. ماذا تريد أمريكا من وراء دعوتها للمفاوضات؟

قائد حركة أنصار الله: مبررات المطبعين واهية وأولوية واشنطن تمكين "إسرائيل"

حرب اقتصادية باردة بين الرياض وأبو ظبي.. فمن سينتصر؟

رسالة المناورة البحرية لإيران وروسيا في المحيط الهندي

الجيش السوري يحشد قواته لمدينة الباب في ريف حلب

قطار المؤامرات الإماراتي لا يزال يتحرك في الرمال اليمنية.. أبو ظبي تحاول استغلال الأوضاع الحالية في "مأرب"

انجاز أمني للحشد الشعبي.. فما هو؟

السعودية تتفوق على جيرانها وتحتل المرتبة الأولى في القمع والاستبداد

وسائل إعلامية جزائرية: مخططات داعشية لاختراق الحراك في الجزائر

حماس في رسالة الى الملك السعودي: للإفراج الفوري عن الفلسطينيين

أخر مستجدات معركة مأرب...خسائر فادحة لقوات العدوان

حماس: الانتخابات لن تجرى تحت سقف أوسلو

حزب يمني: مشاركة "داعش" في مأرب تؤكد أن الجماعات التكفيرية ما هي إلا أدوات بيد قوى الاستكبار العالمي

رويترز: الاتحاد الأوروبي يعمل على تنظيم اجتماع مع جميع أطراف الاتفاق النووي

الكيان الصهيوني والقبة الأمنية الخيالية على مشيخات الخليج

لماذا دعت فرنسا واشنطن للتعامل بـ"واقعية" مع "حزب الله"؟

الصين تحذر بايدن من حرب باردة!

جائزة نوبل أصبحت "جائزة الموت"...كلما تقتل أكثر تُكرّم!

توتر اسرائيلي -أمريكي.. الأسباب والتداعيات

انشقاقات كبيرة تضرب قوات يمنية موالية للإمارات!

هآرتس: مسؤولون إسرائيليون: خطاب كوخافي بشأن إيران فاجأ الكثيرين في المؤسسة الأمنية، وسبب حرجاً!

السودان يشتعل بعد إعلان حمدوك تأليف حكومة جديدة

الوضع في ادلب على شفا الانفجار

سقوط آخر قاعدة سعودية في اليمن.. ماذا تريد أمريكا من وراء دعوتها للمفاوضات؟

وحدة غير مسبوقة لـ12 فصيلاً عسكرياً للمقاومة الفلسطينية

تخت روانجي: أمر الاتفاق النووي متروك لواشنطن لتقرر ما إذا كانت تنوي مواصلة سياسة الإدارة السابقة الفاشلة أو تفتح صفحة جديدة

رسائل إيجابية نحو سوريا تأتي من شمال افريقيا

كيف سترد سوريا على الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة؟

طعنة غدر لمصر.. سببها مشروع عسقلان بين الإمارات والكيان الصهيوني

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

الإمارات تستعين بضباط إسرائيليين لتكريس احتلال جزيرة ميون اليمنية

الأربعاء 12 رجب 1442
 
 
 
 
 
الإمارات تستعين بضباط إسرائيليين لتكريس احتلال جزيرة ميون اليمنية
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- كشفت مصادر خليجية مطلعة عن استعانة الإمارات بضباط "إسرائيليين" لتكريس احتلال جزيرة يمنية جديدة.

ونقل موقع إمارات ليكس عن المصادر قولها إن ضباط إسرائيليين يتواجدون في جزيرة ميون اليمنية بعد استقدامهم مع قوات وميليشيات الإمارات.

ورجحت المصادر أن يكون هؤلاء الضباط يعملون في الاستخبارات العسكرية (أمان) وجهاز الأمن العام (الموساد).

وكشفت أن يتم بناء مواقع محصنة وإنشاء أنظمة متطورة للرصد والمراقبة في الجزيرة اليمنية الاستراتيجية.

إضافة إلى إقامة الإمارات مع الضباط الإسرائيليين لرصد الملاحة بحرا وجوا في المنطقة.

وأكدت أن هذه الأنظمة متطورة جدا، وقادرة على رصد أهداف على بعد مئات الكيلومترات.

وتقع الجزيرة في قلب مضيق باب المندب، والتي تربط بين البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن.

ونبهت المصادر ذاتها إلى جملة من الإجراءات المشددة التي اتخذتها القوات الإماراتية في الجزيرة.

وتهدف هذه الإجراءات لمنع حصول أي من الأطراف على معلومات عن الضباط الإسرائيليين أو الأعمال التي تقوم بها.

وسادت حالة من الغضب الشعبي والرسمي اليمن من توسيع الإمارات توسيع دائرة تواجدها العدواني في البلاد خدمة مؤامراتها في التوسع.

وأطلق مغردون ونشطاء يمنيون حملة #اخرجو_القوات_الاجنبيه_باليمن وفي مقدمتها تلك التابعة للإمارات.

يأتي ذلك بعد قيام الإمارات باحتلال جزيرة ميون اليمنية الاستراتيجية، معتبرة إياها منطقة عسكرية مغلقة.

وقالت مصادر يمنية إن الإمارات عمدت إلى نقل أجزاء من قاعدتها العسكرية في جزيرة عصب في إريتريا إلى الجزيرة اليمنية.

وذكرت أن الحركة في الجزيرة اليمنية والتي كانت الإمارات وضعت يدها عليها قبل سنوات وحوّلتها لقاعدة خلفية لها قد زادت بشكل كبير.

وأكدت أنه تم رصد إدخال المعدات عبر الجزيرة بواسطة سفن إماراتية.

وكشفت أنه تم إعطاء بعض القوات التي كانت متواجدة في الجزيرة إجازة فيما تمّ حصر الدخول والخروج من الجزيرة بأشخاص بعينهم.

ووفق المعلومات فإن أبو ظبي تنقل المعدات والجنود من إريتريا إلى جزيرة ميون والتي تحتفظ بتواجد عسكري فيها منذ سنوات.

وسبق أن واجهت اتهامات بمحاولة استنساخ سيناريو الهيمنة على جزيرة سقطرى اليمنية فيها.

وفي نيسان/أبريل 2020، أكدت مصادر يمنية أن الإمارات عزلت الجزيرة التي تبلغ مساحتها 13 كيلومتراً مربعا عن محيطها.

ويبلغ عدد سكان الجزيرة نحو 250 شخصا.

وتأتي التحركات الإماراتية ضمن محاولة لاقتطاعها وحرمان أي طرف يمني من التحكّم بمضيق باب المندب.

وذكرت المصادر أن أبو ظبي جعلت من جزيرة ميّون قاعدة عسكرية لها وممرّاً لدخول أتباعها وخروجهم، وإدخال الدعم إليهم.

وذلك ليتولّى هؤلاء الوكلاء إيصال هذا الدعم إلى عدن وباقي المناطق، خصوصاً بعد إعادة تأهيل مطار ميون العسكري.

ويستخدم وكلاء ومليشيا اليمن في الساحل الغربي هذا المطار لتحركاتهم.

ووفق المعلومات المتوفرة، فقد نقلت الإمارات في الأيام الأخيرة أكثر من 300 جندي وضابط.

ومن هؤلاء متخصصون في استخدام الطائرات والاستخبارات، كما تم إدخال أجهزة يُعتقد أنها أجهزة اتصالات متطورة وتجسسية.

وكشفت المصادر رصد وجود أجانب في الجزيرة غالباً ما يصلون ويرحلون مع الضباط الإماراتيين.

كما تم نشر عدد من المدافع والآليات فيها إلى جانب مروحيات عسكرية من نوع “بلاك هوك” و”آباتشي”.

ونبهت المصادر إلى أن الإجراءات الإمارتية الجديدة في الجزيرة اليمنية تشمل استحداث مواقع عسكرية جديدة.

إلى جانب استكمال إنجاز مدرج لاستقبال الطائرات الحربية، والذي كانت قد بدأت العمل فيه قبل أربع سنوات.

كما تعتمد الإمارات على تسيير القوارب السريعة في دوريات حول الجزيرة لتأمينها عسكريًا.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الموساد الاستخبارات العسكرية مضيق باب المندب أمان القوات الإماراتية جزيرة سقطرى جهاز الأمن العام

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

مکتسبات الثوره الاسلامیه من وجه نظر صحفی امریکی سوری
فروق الثوره الاسلامیه الایرانیه و باقی الثورات من وجه نظر محلل سیاسی امریکی
ماذا تعرف عن "عشرة الفجر"؟
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر