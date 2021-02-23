تفاقم الوضع الصحي للأسيرين الحجوج وأبو علي

الوقت-نشر نادي الأسير الفلسطيني، صباح اليوم الاثنين بياناً تطرق فيه الى وضع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، قائلاً أن تفاقماً طرأ على الوضع الصحي للأسير إيهاب الحجوج، جراء الظروف الإعتقالية القاسية التي يواجهها، ومماطلة إدارة سجون الاحتلال في تقديم العلاج اللازم له.

وأضافا البيان، أن الحجوج بدأ يعاني مؤخراً من ظهور كتلة في إحدى خاصرتيه، علماً أنه ومنذ تاريخ اعتقاله عام 2014، عانى وما يزال من أوجاع حادة في الرقبة والظهر، وصعوبة في الحركة، نتجت جراء تعرضه للضرب المبرح خلال عملية اعتقاله، ولتحقيقٍ قاسٍ، استمر في حينه قرابة الشهرين.

وتابع بيان النادي الفلسطيني أن الأسير الحجوج محكوم بالسجن عشر سنوات، وهو متزوج وأب لطفلين.

وختم النادي بيانه كاشفاً أن الأسير أحمد بدر أبو علي سيخضع اليوم، لعملية "قسطرة" القلب، في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، حيث نُقل قبل عدة أيام بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، في سجن "النقب الصحراوي".

يذكر أن الأسير أبو علي المعتقل منذ عام 2012، ومحكوم بالسجن لمدة (12) عاماً، وهو متزوج وأب لـ(9) من الأبناء، علماً أن والده توفي وهو في الأسر.