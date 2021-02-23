هذا ما قاله حلف الناتو حول قدرات إيران النووية!

الوقت-نقلت وسائل إعلامية أوروبية عن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، قوله أن الناتو قلق "من قرب امتلاك إيران لسلاح نووي بالإضافة إلى قدرتها على توصيله عبر برنامجها الصاروخي" وفق تعبيره، لافتاً إلى أن "الحلف يرحب بالجهود الأميركية في إطار إيجاد حل لقضية البرنامج النووي الإيراني".

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية، قال إن "إيران مصدر قلق لأنها مسؤولة عن أنشطة مزعزعة لاستقرار المنطقة، نحن قلقون إزاء برنامجها الصاروخي".

وأضاف "ونحن بالتأكيد قلقون إزاء تطوري إيران سلاحاً نووياً"، مشيراً إلى أن "الحلف يرحب بالاتفاق النووي الموقع مع طهران منذ عام 2015". مشيراً إلى أنه يتوقع أن يرحب الحلف أيضاً بالجهود الأميركية في محاولة إيجاد طريقة ما "لتطوير أو توقيع اتفاق جديد مع إيران من شأنه فرض قيود على برنامج طهران النووي".

وشدد المسؤول الأوروبي على أن أكثر ما يقلق "الناتو" هو ذلك المزيج بين "قرب إيران من تطوير سلاح نووي وقدرتها على توصيله عبر برنامجها الصاروخي"، مشيراً إلى أنه "مزيج بين الاقتراب من امتلاك قنبلة نووية ورأس نووي وأسلحة نووية إلى جانب صواريخ بعيدة المدى". مؤكداً على "أهمية فرض قيود على برنامج إيران النووي".

يذكر أن قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، قال أمس، أن الجمهورية الإسلامية الايرانية لن تتراجع عن مواقفها المنطقية فيما يخص الموضوع النووي، وستمضي قدما بما يتوافق مع احتياجات البلاد ومصالحها، وحتى بلوغ التخصيب بنسبة 60 في المائة، اذا اقتضت الضرورة.