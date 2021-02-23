هذا ما قاله حلف الناتو حول قدرات إيران النووية!

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  الأربعاء 12 رجب 1442

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الانتخابات الفلسطينية بين الرافض والمتحفظ والموافق

الانتخابات الفلسطينية بين الرافض والمتحفظ والموافق الوقت- لا تزال ترددات ما قبل الانتخابات الفلسطينية تصل إلى مسامعنا، بين رافض لهذه الانتخابات على مستوى الأحزاب والحركات والجبهات وبين متحفظ عليها وبين من قبل بها دون أي تحفظ، وكانت حركة الجهاد الاسلامي...

وقفة احتجاجية في "باريس" تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي الوقت- شهدت العاصمة الفرنسية باريس يوم السبت الماضي، وقفة احتجاجية لمجموعة من الناشطين والحقوقيين، للمطالبة بوقف بيع الأسلحة والمعدات العسكرية للنظام السعودي.

حرب اقتصادية باردة بين الرياض وأبو ظبي.. فمن سينتصر؟ الوقت- تحاول كل من السعودية والإمارات تنفيذ خطط اقتصادية بهدف تنويع مصادر الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط، الحليفان اللذان يشتركان في السياسة الخارجية بكل صغيرة وكبيرة هما اليوم على مفترق طرق والسبب يعود إلى المصالح الاقتصادية والتي بدأت تظهر بوادرها من خلال تصريحات وسياسات الجانبين السعودي والإماراتي.

قطار المؤامرات الإماراتي لا يزال يتحرك في الرمال اليمنية.. أبو ظبي تحاول استغلال الأوضاع الحالية في "مأرب" الوقت- إن الإمارات تسعى لاستغلال الأزمة التي يواجهها حزب الإصلاح في مأرب لتوسيع نفوذها في هذه المحافظة والجماعات المرسلة من الساحل الغربي، وكذلك بعض السلفيين الذي جاءوا من الجنوب، هدفهم ليس مساعدة حزب الإصلاح في مأرب وإنقاذه، بل محاولة استبدلها.

سقوط آخر قاعدة سعودية في اليمن.. ماذا تريد أمريكا من وراء دعوتها للمفاوضات؟ الوقت- تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية خلال الايام القليلة الماضية من الاقتراب كثيراً من تحرير محافظة مأرب الإستراتيجية بالكامل وهذا الأمر سيغير معادلات هذه الحرب لصالح حكومة صنعاء وعقب كل هذه الانتصارات، بذلت الإدارة الأمريكية الكثير من الجهود لإنهاء الحرب اليمنية عن طريق العملية السياسية وذلك لإنقاذ الرياض.

أخبار

رئيس هيئة الأركان الإيرانية: سليماني والمهندس استشهدا بعد استهدافهما بقنبلة غير عادية!

رئيس هيئة الأركان الإيرانية: سليماني والمهندس استشهدا بعد استهدافهما بقنبلة غير عادية!

الوقت-قال اللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان الإيرانية، فث كلمة له اليوم الثلاثاء، أن الحرس الثوري حصل على و

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هذا ما قاله حلف الناتو حول قدرات إيران النووية! الوقت-نقلت وسائل إعلامية أوروبية عن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ،

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الحكومة السورية تفتتح عدداً من المعابر بمدينة سراقب الوقت-كشفت مواقع إخبارية سورية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة السورية قامت بافتتاح

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البيت الأبيض: محادثات بايدن والملك سلمان ستكون "في الوقت المناسب" الوقت- قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سوف يجري محادثات مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز "في الوقت المناسب".

الرئيس الإيراني يعرب عن ثقته بتطور العلاقات مع اليابان الوقت- هنأ رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني لمناسبة العيد الوطني لليابان، معربا عن ثقته بتطور العلاقات التاريخية والودية بين طهران وطوكيو في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية.

رئيس السلطة القضائية: قتلة قادة النصر هم من أسسوا الجماعات الارهابية ومنها "داعش" الوقت- اعتبر رئيس السلطة القضائية اية الله ابراهيم رئيسي في كلمته اليوم الثلاثاء بـ "المؤتمر الدولي للمطالبات القانونية الدولية للدفاع المقدس" ان الطاغية صدام كان الوجه الأول للحرب المفروضة على إيران لكن هناك ممن كانوا يدفعون بهذا الاتجاه من خلف الستار ولابد من كشفهم .

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اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن ينعقد اليوم في نيويورك الوقت- يعقد مجلس الأمن الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعاً رفيع المستوى في نيويورك حول المناخ والأمن يترأسه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي.

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أخبار

هذا ما قاله حلف الناتو حول قدرات إيران النووية!

الثلاثاء 11 رجب 1442
 
 
 
 
 
هذا ما قاله حلف الناتو حول قدرات إيران النووية!

هذا ما قاله حلف الناتو حول قدرات إيران النووية!

الوقت-نقلت وسائل إعلامية أوروبية عن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ،

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الوقت-نقلت وسائل إعلامية أوروبية عن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، قوله أن الناتو قلق "من قرب امتلاك إيران لسلاح نووي بالإضافة إلى قدرتها على توصيله عبر برنامجها الصاروخي" وفق تعبيره، لافتاً إلى أن "الحلف يرحب بالجهود الأميركية في إطار إيجاد حل لقضية البرنامج النووي الإيراني".

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية، قال إن "إيران مصدر قلق لأنها مسؤولة عن أنشطة مزعزعة لاستقرار المنطقة، نحن قلقون إزاء برنامجها الصاروخي".

وأضاف "ونحن بالتأكيد قلقون إزاء تطوري إيران سلاحاً نووياً"، مشيراً إلى أن "الحلف يرحب بالاتفاق النووي الموقع مع طهران منذ عام 2015". مشيراً إلى أنه يتوقع أن يرحب الحلف أيضاً بالجهود الأميركية في محاولة إيجاد طريقة ما "لتطوير أو توقيع اتفاق جديد مع إيران من شأنه فرض قيود على برنامج طهران النووي".

وشدد المسؤول الأوروبي على أن أكثر ما يقلق "الناتو" هو ذلك المزيج بين "قرب إيران من تطوير سلاح نووي وقدرتها على توصيله عبر برنامجها الصاروخي"، مشيراً إلى أنه "مزيج بين الاقتراب من امتلاك قنبلة نووية ورأس نووي وأسلحة نووية إلى جانب صواريخ بعيدة المدى". مؤكداً على "أهمية فرض قيود على برنامج إيران النووي".

يذكر أن  قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، قال أمس، أن الجمهورية الإسلامية الايرانية لن تتراجع عن مواقفها المنطقية فيما يخص الموضوع النووي، وستمضي قدما بما يتوافق مع احتياجات البلاد ومصالحها، وحتى بلوغ التخصيب بنسبة 60 في المائة، اذا اقتضت الضرورة.

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