زعيم عصائب أهل الحق: لدينا معلومات خطيرة حول استهداف المنطقة الخضراء!

الوقت-نقلت وسائل إعلامية عراقية عن زعيم حركة "عصائب أهل الحق" العراقية قيس الخزعلي، مساء اليوم الثلاثاء، امتلاكه معلومات عن استهداف المنطقة الخضراء وسقوط الصواريخ على المناطق السكنية، مشيراً إلى أن "الإفصاح عنها سيجري في الوقت المناسب".

وبحسب قناة السومرية العراقية، فان الخزعلي قال إن "الاستمرار في استهداف المنطقة الخضراء برغم القرار الواضح من الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية وسقوط صواريخ على المناطق السكنية من دون حدوث أي إصابات حقيقية أو خسائر في السفارة يضعان الكثير من علامات الاستفهام حول الجهة المستفيدة من ذلك".

وفي هذا السياق، أكّد الناطق العسكري باسم كتائب "حزب الله العراق" جعفر الحسيني أن "أيد خبيثة تقف خلف القصف الذي طال المنطقة الخضراء أمس بغية خلط الأوراق".

بدوره، ندد رئيس كتلة "الفتح" في البرلمان العراقيّ هادي العامري، بالعودة إلى "قصف البعثات الدبلوماسية"، مشيراً إلى أنه "عمل غير مبرّر تحت أي ذريعة كانت". مطالباً الأجهزة الأمنية إلى أداء واجبها في حماية البعثات الدبلوماسية إلى جانب اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها في حفظ هيبة الأجهزة الأمنية، وفق تعبيره.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن "واشنطن تشعر بالغضب إزاء الهجمات الأخيرة على قوات التحالف وغيرها من القوات في العراق".

أما يوم أمس، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس "نحن سمعنا تقارير أن اطلاق صواريخ في بغداد وهجمات أربيل أضرت بقوات التحالف وهذا يمثل انتهاكاً للسيادة العراقية".

يذكر أن مراسل الميادين في بغداد أفاد يوم أمس بسقوط 3 صواريخ في محيط السفارة الاميركية في العاصمة العراقية.