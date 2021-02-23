البيت الأبيض: محادثات بايدن والملك سلمان ستكون "في الوقت المناسب"

الوقت- قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سوف يجري محادثات مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز "في الوقت المناسب".

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، توقعها أن تكون المحادثات بين بايدن والملك سلمان في الوقت المناسب.

واستدركت موضحة: "لكن ليس لديَّ توقعات بالجدول الزمني لهذه المحادثة".

وقالت ساكي، في مؤتمر صحفي: إن إدارة بايدن "عكس الإدارة السابقة، لن تتوانى عن إثارة قضايا حقوق الإنسان في السعودية".

وأضافت: "نحن بصدد إعادة النظر في علاقاتنا مع السعودية، على نحو تكون الاتصالات بين المسؤولين ونظرائهم في البلدين".

وكانت ساكي قد قالت الأسبوع الماضي، إن الملك سلمان هو نظير بايدن وليس ولي العهد محمد بن سلمان، في وقت أجرى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مكالمة هاتفية مع الأخير بصفته وزيراً للدفاع بالمملكة.

وتعهد بايدن، خلال حملته الانتخابية، بإعادة ضبط العلاقات الأمريكية السعودية، بعد سنوات من العلاقة الوثيقة بين الرياض وإدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

وأطلقت المملكة، في الأسابيع الأخيرة، سراح بعض السجناء السياسيين، من ضمنهم الناشطة البارزة لُجين الهذلول، فيما اعتبره كثيرون رسالة إيجابية إلى بايدن.