"حماس" تعلنُ انتهاء المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية

الوقت- أعلنت حركة حماس انتهاء المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية، بمشاركة الآلاف من أبنائها ممن يحق لهم حق الاقتراع والترشح.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها أنهت المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية، والتي كانت بدايتها من قطاع غزة، وبمشاركة عشرات الآلاف من الإخوة والأخوات مَن لهم حق الاقتراع والترشح.

وأضافت: "قد جرت العملية الانتخابية في أجواء إيجابية ديمقراطية شفافة ونزيهة وإجراءات منظمة، أشرفت عليها لجنة انتخابات مركزية، وذلك بموجب النظام الداخلي المعتمد للحركة".

وتابعت: "ودرجت حركة حماس على مدار تاريخها إجراء انتخاباتها بشكل دوري منتظم"، موضحة أنه سيتم استكمال باقي المراحل الانتخابية وصولاً إلى انتخاب مجلس الشورى العام، ورئيس وأعضاء المكتب السياسي للحركة.