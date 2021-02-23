ظريف: هجوم نظام الطاغية صدام على إيران كان انتهاكا لجميع القوانين الدولية

الوقت- وصف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في كلمته اليوم الثلاثاء بـ"المؤتمر الدولي للمطالبات القانونية الدولية للدفاع المقدس" وصف هجوم نظام الطاغية صدام على الجمهورية الإسلامية الفتية بانه كان انتهاكا لجميع القوانين الدولية .

واضاف الوزير ظريف ان النظام البعثي العراقي تعمد استهداف الأماكن المدنية في الجمهورية الإسلامية الفتية إبان الحرب المفروضة منوها بالقول : نظام الطاغية صدام هو الذي استخدم السلاح الكيميائي ضد الشعبين الإيراني والعراقي ، وماذا فعل المجتمع الدولي إزاء جرائم نظام صدام في حربه ضد إيران؟ الدول الغربية هي التي كانت قد أعطت السلاح لا سيما الكيميائي منه للعراق خلال فترة الحرب المفروضة على إيران . لجان تقصي الحقائق التي زارت إيران والعراق توصلت إلى نتيجة بأن بغداد هي التي استخدمت السلاح الكيميائي ضد الشعبين الإيراني والعراقي .