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  الثلاثاء 11 رجب 1442

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أخبار

فلسطين .. مواجهات مع الكيان الصهيوني بالضفة والقدس

الثلاثاء 11 رجب 1442
 
 
 
 
 
فلسطين .. مواجهات مع الكيان الصهيوني بالضفة والقدس
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الوقت- اندلعت، الليلة الماضية، مواجهات مع قوات الكيان الصهيوني بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأفادت مصادر فلسطينية أنّ قوات الكيان الصهيوني أطلقت الرصاص الحي تجاه الشبان بعد اندلاع مواجهات قرب الخربة الأثرية في بلدة تقوع جنوب مدينة بيت لحم.

وتتعرض بلدة تقوع لهجمات وتنكيل مستمر من الاحتلال ومستوطنين، حيث شق الاحتلال عام 1979 طريقا استيطانيا في أراضي المواطنين؛ لربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية المجاورة ببعضها بعضًا.

ومدينة بيت لحم مغلقة من الشمال بجدار الفصل العنصري، ومن الغرب والشرق بالطرق الالتفافية والأنفاق، ولا يوجد امتداد سكني لمدينة بيت لحم وبلدات وقرى أرطاس ووادي رحال وهندازة إلا هذه المنطقة.

إلى ذلك، اندلعت، مواجهات بين قوات الاحتلال والعشرات من الشبان الفلسطينيين بعد اقتحام بلدتي الطور والعيسوية بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أنّ قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الطور قبل أن تطلق وابلا من القنابل الغازية صوب المواطنين والمنازل، ما أدى إلى وقوع العديد من حالات الاختناق.

وفي ذات السياق داهمت قوة احتلالية بلدة العيسوية ليندلع على أثرها مواجهات تخللها إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغازية صوب المواطنين.

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