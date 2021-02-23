شبح الاحتجاجات يخيم على المشهد السياسي التونسي.. ما علاقة الاحتجاجات بالانتخابات؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 11 رجب 1442

إخترنا لكم

وقفة احتجاجية في "باريس" تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي

وقفة احتجاجية في "باريس" تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي الوقت- شهدت العاصمة الفرنسية باريس يوم السبت الماضي، وقفة احتجاجية لمجموعة من الناشطين والحقوقيين، للمطالبة بوقف بيع الأسلحة والمعدات العسكرية للنظام السعودي.

حرب اقتصادية باردة بين الرياض وأبو ظبي.. فمن سينتصر؟ الوقت- تحاول كل من السعودية والإمارات تنفيذ خطط اقتصادية بهدف تنويع مصادر الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط، الحليفان اللذان يشتركان في السياسة الخارجية بكل صغيرة وكبيرة هما اليوم على مفترق طرق والسبب يعود إلى المصالح الاقتصادية والتي بدأت تظهر بوادرها من خلال تصريحات وسياسات الجانبين السعودي والإماراتي.

قطار المؤامرات الإماراتي لا يزال يتحرك في الرمال اليمنية.. أبو ظبي تحاول استغلال الأوضاع الحالية في "مأرب" الوقت- إن الإمارات تسعى لاستغلال الأزمة التي يواجهها حزب الإصلاح في مأرب لتوسيع نفوذها في هذه المحافظة والجماعات المرسلة من الساحل الغربي، وكذلك بعض السلفيين الذي جاءوا من الجنوب، هدفهم ليس مساعدة حزب الإصلاح في مأرب وإنقاذه، بل محاولة استبدلها.

سقوط آخر قاعدة سعودية في اليمن.. ماذا تريد أمريكا من وراء دعوتها للمفاوضات؟ الوقت- تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية خلال الايام القليلة الماضية من الاقتراب كثيراً من تحرير محافظة مأرب الإستراتيجية بالكامل وهذا الأمر سيغير معادلات هذه الحرب لصالح حكومة صنعاء وعقب كل هذه الانتصارات، بذلت الإدارة الأمريكية الكثير من الجهود لإنهاء الحرب اليمنية عن طريق العملية السياسية وذلك لإنقاذ الرياض.

هل حان الوقت ليدفع محمد بن سلمان ثمن أفعاله؟ محمد بن سلمان، المسؤول الرئيسي عن الملف اليمني، لم يمتثل بعد لمطالب البيت الأبيض بسبب التبعات الداخلية والخارجية الجسيمة لقبول الهزيمة في الحرب اليمنية وعدم استخلاص النتائج من حرب السنوات الخمس المكلفة في هذا البلد. وفي ظل هذه الظروف، يبدو أن بن سلمان يعتبر الحرب اليمنية خيارًا أقل تكلفةً بين فتح قضية اغتيال خاشقجي وإنهاء الحرب اليمنية.

أخبار

البيت الأبيض: محادثات بايدن والملك سلمان ستكون "في الوقت المناسب"

البيت الأبيض: محادثات بايدن والملك سلمان ستكون "في الوقت المناسب"

الوقت- قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سوف يجري محادثات مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز "في الوقت المناسب".

الرئيس الإيراني يعرب عن ثقته بتطور العلاقات مع اليابان الوقت- هنأ رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني لمناسبة العيد الوطني لليابان، معربا عن ثقته بتطور العلاقات التاريخية والودية بين طهران وطوكيو في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية.

رئيس السلطة القضائية: قتلة قادة النصر هم من أسسوا الجماعات الارهابية ومنها "داعش" الوقت- اعتبر رئيس السلطة القضائية اية الله ابراهيم رئيسي في كلمته اليوم الثلاثاء بـ "المؤتمر الدولي للمطالبات القانونية الدولية للدفاع المقدس" ان الطاغية صدام كان الوجه الأول للحرب المفروضة على إيران لكن هناك ممن كانوا يدفعون بهذا الاتجاه من خلف الستار ولابد من كشفهم .

"حماس" تعلنُ انتهاء المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية الوقت- أعلنت حركة حماس انتهاء المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية، بمشاركة الآلاف من أبنائها ممن يحق لهم حق الاقتراع والترشح.

اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن ينعقد اليوم في نيويورك الوقت- يعقد مجلس الأمن الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعاً رفيع المستوى في نيويورك حول المناخ والأمن يترأسه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي.

ظريف: هجوم نظام الطاغية صدام على إيران كان انتهاكا لجميع القوانين الدولية الوقت- وصف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في كلمته اليوم الثلاثاء بـ"المؤتمر الدولي للمطالبات القانونية الدولية للدفاع المقدس" وصف هجوم نظام الطاغية صدام على الجمهورية الإسلامية الفتية بانه كان انتهاكا لجميع القوانين الدولية .

فلسطين .. مواجهات مع الكيان الصهيوني بالضفة والقدس الوقت- اندلعت، الليلة الماضية، مواجهات مع قوات الكيان الصهيوني بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

اليمن: قوى العدوان تعطل مفاوضات الأسرى الوقت-نقلت وسائل إعلامية يمنية، مساء اليوم الاثنين، عن رئيس اللجنة الوطنية لشؤو

الامام الخامنئي: حدود مستوى التخصيب لن تتوقف عند لـ20% وسنتخذ الخطوات اللازمة بمقدار حاجة البلاد الوقت-نوّه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، في كلمته لدى استقباله رئيس

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على الفلسطينيين وتقوم بهدم البيوت بالعيسوية الوقت-قالت وسائل إعلامية فلسطينية، ظهر اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال قامت بهدم مبنى سكنياً

وسائل إعلامية إيطالية: مقتل السفير الإيطالي في الكونغو الديمقراطية الوقت-قالت وسائل إعلامية اطالية، ظهر اليوم الاثنين، أن لوغا أتاناسيو السفير الإيطالي

آخر تطورات الساحة اليمنية...قوات هادي تنسحب من مأرب! الوقت-قالت مصادر ميدانية يمنية، اليوم الاثنين، بأن منطقة الطلّعة الحمراء في مدير

خطيب زاده: الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية ليس خارج إطار قرار البرلمان الوقت- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي، أن الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس خارج إطار قرار البرلمان.

الجهاد الإسلامي: متمسكون بكامل الحق الفلسطيني الثابت على كامل تراب الارض الوقت- اعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المحتلة عن تمسكها بكامل الحق الفلسطيني الثابت على كامل تراب الارض.

انفجار يهز العاصمة بغداد اليوم الوقت- اكد مصدر امني عراقي، اليوم الاثنين، ان عبوة صوتية انفجرت قرب مقهى شعبي في حي اور شمال شرقي العاصمة بغداد.

قوات الاحتلال تعتقل شقيقين قاصرين من بلدة حزما بالقدس المحتلة الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء يوم الأحد، طفلين شقيقين من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

برلماني ايراني: الخطوات الامريكية الاخيرة تجاه طهران "حركات استعراضية" الوقت- وصف رئيس لجنة الامن البرلمانية الايرانية ابراهيم عزيزي الخطوات الامريكية الاخيرة تجاه طهران بالحركات الاستعراضية وعدّها لا جدوى منها.

القوات الأمريكية تبدأ بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا الوقت- كشف مصدر كردي، الأحد، أن القوات الأمريكية بدأت بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا وذلك بهدف مراقبة المثلث الحدودي.

الصين: نسعى للحوار مع واشنطن للعمل "من أجل مصلحة البشرية" الوقت- أكدت بكين أنها تسعى إلى حوار مع واشنطن للعمل "من أجل مصلحة البشرية"، معتبرة أن سبب التوتر بين الجانبين يعود لـ"إجراءات إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب" ، مشددا على ان خطوات فريق ترامب "ألحقت أضرارا لا تحصى بالعلاقات الدولية".

العراق.. الاستخبارات العسكرية تطيح بأحد عناصر ’ولاية كركوك’ الوقت- اطاحت مفارز الاستخبارات العسكرية العراقية، أمس السبت، بأحد عناصر ما يسمى "ولاية كركوك".

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الامام الخامنئي: حدود مستوى التخصيب لن تتوقف عند لـ20% وسنتخذ الخطوات اللازمة بمقدار حاجة البلاد

لماذا يتحدث المسؤولون الصهاينة عن خطر زوال إسرائيل؟

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على الفلسطينيين وتقوم بهدم البيوت بالعيسوية

ظريف: هجوم نظام الطاغية صدام على إيران كان انتهاكا لجميع القوانين الدولية

شبح الاحتجاجات يخيم على المشهد السياسي التونسي.. ما علاقة الاحتجاجات بالانتخابات؟

آخر تطورات الساحة اليمنية...قوات هادي تنسحب من مأرب!

الرئيس الإيراني يعرب عن ثقته بتطور العلاقات مع اليابان

فلسطين .. مواجهات مع الكيان الصهيوني بالضفة والقدس

هل يمكن لحزب البعث أن يعود إلى السلطة والسياسة في العراق؟

التعددية في حركة فتح نتيجة للمطالبة بإنهاء مسار التسوية مع الكيان الصهيوني

رئيس السلطة القضائية: قتلة قادة النصر هم من أسسوا الجماعات الارهابية ومنها "داعش"

اليمن: قوى العدوان تعطل مفاوضات الأسرى

اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن ينعقد اليوم في نيويورك

البيت الأبيض: محادثات بايدن والملك سلمان ستكون "في الوقت المناسب"

من هو "أنيس النقاش؟ تعرفوا على المدرب المجهول لـ "عماد مغنية"

رويترز: الاتحاد الأوروبي يعمل على تنظيم اجتماع مع جميع أطراف الاتفاق النووي

السعودية تتفوق على جيرانها وتحتل المرتبة الأولى في القمع والاستبداد

مأرب...عشرات من القتلى والجرحى والأسرى من قوات هادي وحلفائها

سقوط آخر قاعدة سعودية في اليمن.. ماذا تريد أمريكا من وراء دعوتها للمفاوضات؟

ما هي تفاصيل قضيّة تسلل الفتاة الصهيونيّة إلى سورية؟

الفتح: العراق لا يحتاج قوات اضافية من الناتو او غيرها تحت مسمى التدريب

عندما تنهمر دموع التماسيح...تحالف العدوان: ندعم الجهود الأممية لحل الأزمة اليمنية

اليمن تعلق على تصريحات بريطانيا بشأن استمرار بيع الأسلحة للسعودية

الأمم المتحدة: اليمن يحتاج 4 مليارات دولار لتجنب حدوث مجاعة

حماس: الانتخابات لن تجرى تحت سقف أوسلو

وقفة احتجاجية في "باريس" تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي

سوريا تنفي ما قالته وسائل اعلامية اسرائيلية حول البند السري

الفياض: الحشد الشعبي سيبقى درعا واقيا للعراق وشعبه

وكالة الانباء السورية: يجري العمل على تحرير مواطنين سوريين من أبناء الجولان السوري المحتل من سجون الاحتلال الإسرائيلي

عام 2020 دمر الاقتصاد السعودي فماذا ينتظره في عام 2021؟!

المسؤول الأمنيّ لكتائب حزب الله العراق ينوه باستهداف وكر ابن سلمان

طعنة غدر لمصر.. سببها مشروع عسقلان بين الإمارات والكيان الصهيوني

كيف سترد سوريا على الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة؟

مسؤول أمريكي رفيع: أمريكا فشلت سوريا والأسد أقوى من ذي قبل!

بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟

ما هي خلفيات لقاء أجهزة مخابرات غربية مع "داعش" في سوريا؟

روسيا: موسكو مستعدّة لإظهار مرونة في التعامل مع واشنطن لكن من دون تجاوز للخطوط الحمر!

قرار قضائي جريء: حاكم مصرف لبنان الى المحاكمة!

تورط حكومي بريطاني وتحركات برلمانية لنصرة ثورة البحرين

رسالة حماس إلى قطر وتركيا وخفايا حوار القاهرة

ظريف من تركيا: مطالبة واشنطن لنا بالعدول عن خطواتنا النووية أولاً لن يحدث

انطلاق عملية "اسود الجزيرة" بمرحلتها الأولى في العراق

بدءاً بالمؤسسة الدينية... ابن سلمان يحارب الجميع لأجل الكرسي

ابن سلمان يشعر بالخطر.. ما سبب حل هيئة البيعة السعودية؟

الكيان الصهيوني والقبة الأمنية الخيالية على مشيخات الخليج

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

شبح الاحتجاجات يخيم على المشهد السياسي التونسي.. ما علاقة الاحتجاجات بالانتخابات؟

الثلاثاء 11 رجب 1442
 
 
 
 
 
شبح الاحتجاجات يخيم على المشهد السياسي التونسي.. ما علاقة الاحتجاجات بالانتخابات؟

مواضيع ذات صلة

"الحشيش" ملجأ 56% من الشباب التونسي هرباً من الواقع الأليم

راشد الغنوشي يفتح النار على الرئيس التونسيّ.. الغايات والأهداف؟

اشتباكات جديدة بين الشرطة التونسية ومتظاهرين في مدينة سبيطلة

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- من جديد تعود تونس إلى الواجهة، عقب المواجهات التي وقعت بين الشرطة التونسيّة ومتظاهرين في ولاية "سليانة" التابعة لإقليم الشمال الغربيّ قبل شهر تقريباً، ومؤخراً أدى خلاف بشأن تعديل وزاريّ في البلاد إلى تصاعد وتيرة الصراع على السلطة بين الرئاسات الثلاث (الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان)، ما يهدد بخروج الكتل المتنافسة في احتجاجات في الشارع وإسقاط الحكومة، بعد شهر من وقوع الاحتجاجات العارمة في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، حيث أقام عشرات المتظاهرين وقتها، عدة حواجز وأضرموا النيران لإغلاق شوارع المدينة الواقعة على بعد نحو 130 كيلومتراً من العاصمة التونسيّة، وقد بدأت الاحتجاجات في سليانة ومدن أخرى بعد انتشار مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعيّ، أظهر رجل شرطة وهو يصرخ ويدفع راعياً دخلت أغنامه إلى إحدى المقرات الحكوميّة.

خلاف متفاقم

يتفاقم الخلاف بين الرئاسات الثلاث في تونس منذ انتخابات عام 2019، والتي أسفرت عن برلمان منقسم ورئيس جديد على الساحة السياسيّة، ما أوجد حالة مستمرة من الاضطرابات السياسيّة في الدولة الوحيدة التي خرجت بديمقراطيّة سليمة كما يصف البعض، ما يُسمى "الربيع العربي" قبل ما يقارب الـ 10 سنوات، وقد وصل الخلاف إلى ذروته في وقت تحاول فيه الحكومة التونسيّة تجاوز الأزمة الاقتصاديّة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وفي الوقت الذي تواجه فيه تونس أكبر احتجاجات منذ سنوات ومستويات من الدين العام أثارت مخاوف أسواق رأس المال التي تشتد الحاجة لها من أجل تمويل ميزانية الدولة، قد يستغرق تشكيل حكومة جديدة في حال سقطت الحكومة الحالية، أسابيع على الأقل ما يؤدي إلى مزيد من التأخير في الإصلاحات المالية اللازمة لكسب التمويل.

ووفقاً لـ زهير المغزاوي، رئيس حزب الشعب، الذي يدعم الرئيس التونسيّ، قيس سعيد، في خلافه مع رئيس الوزراء هشام المشيشي، فإنّ الثورة في البلاد تواجه أحلك أزماتها وأكثرها تعقيداً، حيث يعتقد المغزاوي أنَ الحل هو حوار بعيد عن التسويات السياسيّة السابقة، أي حوار يقود إلى الاتفاق حول تعديل النظامين السياسيّ والانتخابيّ وتعديلات في الدستور.

وفي هذا الصدد، تعهد قيس سعيد بعدم الموافقة على تعيين 4 وزراء رشحهم المشيشي في تعديل وزاريّ، قائلاً إن لكل منهم شكلاً محتمل من تضارب المصالح، فيما يحظى المشيشي الذي تولى منصبه الصيف المنصرم بدعم من رئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإخوانيّ، وقد تخلصت الثورة التي قام بها التونسيون عام 2011 من الحكم الاستبداديّ لكن الكثير من التونسيين أصيبوا بخيبة أمل بسبب تردي الأحوال المعيشيّة، وفي الوقت ذاته أدى نظام تقاسم السلطة الذي تضمنه دستور البلاد لعام 2014 إلى خلاف مستمر بين الرئاسة ومجلس الوزراء والبرلمان.

ويتعين على رئيس البلاد والبرلمان الموافقة على رئيس وزراء يتمتع بمعظم الصلاحيات التنفيذيّة في حين يشرف الرئيس على الشؤون الخارجيّة والدفاع، ولم يتم تشكيل محكمة دستوريّة كان من المفترض أن تفصل في النزاعات بين الأقسام المتنازعة للدولة، لأنّ كل من في السلطة لم يتفقوا على قضاة يثقون في قدرتهم على التزام الحياد، ويرغب الرئيس قيس سعيد في نظام رئاسيّ مع دور ثانويّ للأحزاب السياسيّة في حين يريد الغنوشي وحلفاؤه نظاماً برلمانياً أكثر وضوحاً.

إحياء الثورة

جاءت التظاهرات الأخيرة في تونس الشهر الماضي، رغم الإغلاق الذي فرضته الحكومة التونسيّة، لمدة أربعة أيام لاحتواء فيروس كورونا المستجد، وحظرت التظاهرات المتوقعة في ذلك اليوم الذي صادف ذكرى "الثورة التونسيّة"، فيما شكك البعض في توقيت الإغلاق، وفسره على أنّه عدم رغبة حكوميّة بإحياء تلك الذكرى.

وعقب أسابيع على الذكرى الـ 10 لخلع الرئيس التونسيّ الأسبق، زين العابدين بن علي وفراره إلى المنفى، بعد أن تم الإطاحة به في "ثورة شعبيّة" يوم 14 كانون الثاني عام 2010، أنذرت بالانتفاضات الداعية للديمقراطيّة فيما يسمى "الربيع العربيّ"، والذي حول طقس العرب إلى خريف بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ونتج عنه صراعات وحروب دمويّة لم تنته في الكثير من الدول العربيّة، فيما لم يمر "الربيع العربيّ" على أكثر الدول استبداداً وانغلاقاً وظلماً في العالم العربيّ ما أثار الكثير من الشكوك والتساؤلات حوله، ولا سيما أنّه لم يفرز سوى الخيبة والدمار والتشريد للعرب، ولم يحقق أدنى المطالب المحقة التي ثار لأجلها العرب، بل زادت حجم الاستبداد والتدخلات والفساد والظلم واحتمالات التقسيم، بعد أن خُطفت "ثورات العرب" وزج بطموحاتهم في غياهب النسيان تحقيقاً لمنافع وأطماع من يهمه أن تبقى الدول العربيّة في أوضاع يرثى لها.

ومن الجدير بالذكر أنّ "الثورة التونسيّة" اندلعت بعد قيام بائع الفاكهة محمد البوعزيزيّ، البالغ 26 عاما، بإضرام النار في نفسه في 17 كانون الأول عام 2010، احتجاجاً على معاملة الشرطة له في بلدة سيدي بوزيد وسط تونس، حيث أطلقت وفاة البوعزيزي العنان لسخط كبير ومظاهرات حاشدة ضد الفقر والبطالة والقمع، وارتد تأثير تلك الاضطرابات الشعبيّة خارج الحدود التونسيّة، ما أدى إلى ما تسمى "ثورات الربيع العربيّ" التي أفرزت للأسف دماراً واضطراباً أكبر في العالم العربيّ.

وتحدثت المواقع الإخباريّة حينها، أنّ قوات الشرطة التونسيّة أطلقت قنابل الغاز، لتفريق محتجين غاضبين في مدينة سليانة شمال البلاد، بعد أن قام رجل شرطة بضرب وإهانة راعي أغنام في حادث فجر غضباً عارماً في البلاد، فيما أحرق محتجون إطارات سيارات وأغلقوا عدة طرق ورشقوا الشرطة بالحجارة والتي بدورها طاردت المحتجين وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع.

ومن الجدير بالذكر، أنّ النيابة العامة في تونس فتحت تحقيقاً في الحادثة، وأكّدت مصادر أمنيّة تونسيّة أن السلطات نقلت الشرطيّ المذكور وفتحت تحقيقاً إدارياً، وذكرت وسائل إعلام محليّة أن اشتباكات محدودة وقعت أيضاً في منطقة الكرم بالعاصمة موضحة أنّ الشرطة اعتقلت عدداً من الشبان قالت إنهم كانوا يسعون إلى بث الفوضى والقيام بأعمال شغب، في الوقت الذي تعد فيه تونس نموذجاً للانتقال السلميّ للسلطة في منطقة تشهد اضطرابات كبيرة، فيما يزداد وضعها الاقتصاديّ سوءاً لدرجة الاقتراب من الإفلاس.

وبعد بضعة أيام على الاحتجاجات التي سببت توتراً كبيراً في البلاد، عاد الهدوء إلى تونس التي شهدت أعمال شغب واشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في العديد من مناطق البلاد والتي تخللها استخدام الغازات المسيلة للدموع واعتقال العشرات من الأشخاص، فيما عمدت قوات الأمن التونسيّة إلى إيقاف العشرات من الأشخاص في ولايات تونس ومنوبة وسوسة والمنستير والقيروان، وفق إذاعة "موزاييك" التونسيّة.

وفي هذا الخصوص، أضرم بعض المحتجين النار في العجلات المطاطيّة وحاولوا سد الطرقات والهجوم على محال تجاريّة، وعاود بعض الشباب الاشتباك بالحجارة مع قوات الأمن في منطقة القصرين، وقد فرقتهم الشرطة بالغازات المسيلة للدموع، وقد عاد الهدوء إلى أحياء في عدة ولايات تونسية بعد مواجهات متكررة وعمليات بين قوات الأمن ومجموعات من الشبان الذين وصفتهم السلطات الأمنية التونسيّة بالمخربين.

وفي ذلك الحين، أكّد المتحدث الرسميّ باسم وزارة الدفاع التونسيّة، محمد زكري، انتشار وحدات من الجيش التونسيّ أمام المنشآت العامة ومقرات السيادة في محافظات سوسة وسليانة وبنزرت والقصرين، تحسباً لوقوع أعمال شغب قد تطال تلك المنشآت، وأوضح أن قوات الجيش بصدد المشاركة في دوريات مشتركة مع الأمن في جميع أنحاء البلاد، بعد أن توسعت رقعة المواجهات بين قوات الأمن وعدد من المواطنين خلال تلك الفترة، لتشمل أحياء في مدينة القصرين ومدينة جلمة بمحافظة سيدي بوزيد في الوسط الغربيّ ومدينة باجة شمالي البلاد.

وكانت السلطات الأمنية التونسية قد أوقفت على إثر هذه الأحداث أكثر من 600 شخص أغلبهم من القاصرين ضالعين في أعمال شغب بحسب ادعائها، في حين سُجل عدد من الإصابات في صفوف قوات الأمن وفق المتحدث الرسمي باسم الداخلية التونسيّة، التي قالت أنّه تم توقيف عشرات ممن وصفتهم بـ"المنحرفين" الذين أقدموا على إشعال الإطارات المطاطية وإغلاق بعض الطرق بهدف ارتكاب ما وصفتها بـ "أعمال إجرامية" تشمل نهب أملاك عامة وخاصة.

علاوة على ذلك، لم تُرفع خلال التظاهرات العنيفة أيّ شعارات سياسية أو مطالب اجتماعيّة، لكن تخللها نهب بعض المحال التجاريّة ومحاولة اقتحام مقار بعض البنوك، في ظل التوترات السياسيّة والاجتماعيّة والأزمة الاقتصاديّة التي رفعت نسبة البطالة بين الشباب في تونس إلى نحو 30%، وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعيّ، صوراً تظهر احتجاز قوات الأمن أموالاً ومخدرات وأسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف.

ووفق ما ذكرت وكالة الأناضول التركيّة، نقلاً عن المتحدث باسم الداخلية التونسيّة، خالد الحيوني، فإنّ القضاء هو من يحدد ما إذا كانت هناك دوافع سياسية وراء الاضطرابات الأخيرة أم لا، في الوقت الذي لم تعلن فيه أي جهة سياسيّة عن دعمها لهذه التحركات التي أتت عقب احتجاجات طالبت بالوظائف والتوزيع العادل للثروات في عدة مناطق تونسيّة.

وقد حذر الرئيس التونسيّ، قيس سعيد، الشباب في تونس من المتاجرين بفقرهم وبؤسهم، لبث الفوضى، وخاصة أنّهم لا يتحركون إلا في الظلام وهدفهم ليس تحقيق مطالب الشعب بقدر سعيهم لبث الفوضى ثم تجاهل الضحايا منهم، وذلك خلال زيارة قام بها إلى حي الرفاه بمنطقة المنيهلة وسط تونس العاصمة، حيث تحدث إلى مجموعة من السكان هناك.

وقال بيان صادر عن الرئاسة التونسيّة في ذلك الحين، إنّ الرئيس توجه بكلمة دعا الحاضرين ومن بينهم الشباب التونسيّ إلى عدم التعرض إلى أيّ شخص كان، لا في ذاته ولا في عرضه ولا في ممتلكاته، وأكّد حق الشعب التونسيّ في العمل والحرية والكرامة الوطنيّة، وشدد على أنّ إدارة الشأن العام لا تقوم على تحالفات ومناورات، بل على قيم أخلاقيّة ومبادئ ثابتة لا يمكن أن تكون موضوع مساومة أو ابتزاز، كما لا يمكن أن تكون الفوضى طريقا لتحقيقها.

تسييس الاحتجاجات

من المعروف أنّ الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في الآونة الأخيرة على عدم المساواة وانتهاكات الشرطة صبت جام غضبها بالأساس على المشيشي والغنوشي، ورغم ذلك دعا حزب النهضة الإخوانيّ، بزعامة الغنوشي، أعضاءه إلى التظاهر يوم السبت القادم، لحماية الديمقراطيةّ ومعارضة رفض سعيد للتعديل الوزاريّ الذي اقترحه المشيشي، كما دعت أطراف أخرى ذات آراء متعارضة إلى مظاهرات، في تسييس واضح للاحتجاجات.

وبذلك، يعيد شبح الاحتجاجات المتنافسة إلى الأذهان الاستقطاب الشديد الذي شهدته البلاد في العامين 2013 و2014 قبل أن يتخلى حزب النهضة ومجموعة من الأحزاب العلمانيّة عن العنف من خلال الاتفاق على تقاسم السلطة، حيث فاز الرئيس الحاليّ قيس سعيد في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية عام 2019، بحصوله على أغلبيّة ساحقة.

في الوقت ذاته، أسفرت الانتخابات عن برلمان لا يتمتع فيه أيّ حزب بأكثر من ربع الأصوات، ما يجعل من المستحيل تقريباً حصول أيّ حكومة على دعم أغلبيّة ثابتة، فيما قال سعيد عن الخلافات “لست مستعدا للتنازل عن مبادئي” مضيفاً إنّ الرئاسة ليست عبارة عن مكتب بريد لتلقي القرارات التي يرسلها رؤساء الوزراء دون تمحيص.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

تونس قيس سعيد احتجاجات سلطة حزب النهضة

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية

المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية

مکتسبات الثوره الاسلامیه من وجه نظر صحفی امریکی سوری
فروق الثوره الاسلامیه الایرانیه و باقی الثورات من وجه نظر محلل سیاسی امریکی
ماذا تعرف عن "عشرة الفجر"؟
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر