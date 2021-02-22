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  الإثنين 10 رجب 1442

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وقفة احتجاجية في "باريس" تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي الوقت- شهدت العاصمة الفرنسية باريس يوم السبت الماضي، وقفة احتجاجية لمجموعة من الناشطين والحقوقيين، للمطالبة بوقف بيع الأسلحة والمعدات العسكرية للنظام السعودي.

حرب اقتصادية باردة بين الرياض وأبو ظبي.. فمن سينتصر؟ الوقت- تحاول كل من السعودية والإمارات تنفيذ خطط اقتصادية بهدف تنويع مصادر الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط، الحليفان اللذان يشتركان في السياسة الخارجية بكل صغيرة وكبيرة هما اليوم على مفترق طرق والسبب يعود إلى المصالح الاقتصادية والتي بدأت تظهر بوادرها من خلال تصريحات وسياسات الجانبين السعودي والإماراتي.

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سقوط آخر قاعدة سعودية في اليمن.. ماذا تريد أمريكا من وراء دعوتها للمفاوضات؟ الوقت- تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية خلال الايام القليلة الماضية من الاقتراب كثيراً من تحرير محافظة مأرب الإستراتيجية بالكامل وهذا الأمر سيغير معادلات هذه الحرب لصالح حكومة صنعاء وعقب كل هذه الانتصارات، بذلت الإدارة الأمريكية الكثير من الجهود لإنهاء الحرب اليمنية عن طريق العملية السياسية وذلك لإنقاذ الرياض.

هل حان الوقت ليدفع محمد بن سلمان ثمن أفعاله؟ محمد بن سلمان، المسؤول الرئيسي عن الملف اليمني، لم يمتثل بعد لمطالب البيت الأبيض بسبب التبعات الداخلية والخارجية الجسيمة لقبول الهزيمة في الحرب اليمنية وعدم استخلاص النتائج من حرب السنوات الخمس المكلفة في هذا البلد. وفي ظل هذه الظروف، يبدو أن بن سلمان يعتبر الحرب اليمنية خيارًا أقل تكلفةً بين فتح قضية اغتيال خاشقجي وإنهاء الحرب اليمنية.

أخبار

اليمن: قوى العدوان تعطل مفاوضات الأسرى

اليمن: قوى العدوان تعطل مفاوضات الأسرى

الوقت-نقلت وسائل إعلامية يمنية، مساء اليوم الاثنين، عن رئيس اللجنة الوطنية لشؤو

الامام الخامنئي: حدود مستوى التخصيب لن تتوقف عند لـ20% وسنتخذ الخطوات اللازمة بمقدار حاجة البلاد الوقت-نوّه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، في كلمته لدى استقباله رئيس

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على الفلسطينيين وتقوم بهدم البيوت بالعيسوية الوقت-قالت وسائل إعلامية فلسطينية، ظهر اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال قامت بهدم مبنى سكنياً

وسائل إعلامية إيطالية: مقتل السفير الإيطالي في الكونغو الديمقراطية الوقت-قالت وسائل إعلامية اطالية، ظهر اليوم الاثنين، أن لوغا أتاناسيو السفير الإيطالي

آخر تطورات الساحة اليمنية...قوات هادي تنسحب من مأرب! الوقت-قالت مصادر ميدانية يمنية، اليوم الاثنين، بأن منطقة الطلّعة الحمراء في مدير

خطيب زاده: الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية ليس خارج إطار قرار البرلمان الوقت- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي، أن الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس خارج إطار قرار البرلمان.

الجهاد الإسلامي: متمسكون بكامل الحق الفلسطيني الثابت على كامل تراب الارض الوقت- اعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المحتلة عن تمسكها بكامل الحق الفلسطيني الثابت على كامل تراب الارض.

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قوات الاحتلال تعتقل شقيقين قاصرين من بلدة حزما بالقدس المحتلة الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء يوم الأحد، طفلين شقيقين من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

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أخبار

اليمن: قوى العدوان تعطل مفاوضات الأسرى

الإثنين 10 رجب 1442
 
 
 
 
 
اليمن: قوى العدوان تعطل مفاوضات الأسرى

اليمن: قوى العدوان تعطل مفاوضات الأسرى

الوقت-نقلت وسائل إعلامية يمنية، مساء اليوم الاثنين، عن رئيس اللجنة الوطنية لشؤو

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الوقت-نقلت وسائل إعلامية يمنية، مساء اليوم الاثنين، عن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن عبد القادر المرتضى قوله إن جولة المفاوضات الجديدة بشأن الأسرى التي جرت خلال الأيام الماضية في العاصمة الأردنية عمان بشأن إطلاق دفعة جديدة من الأسرى، قد فشلت حتة الساعة.

وبحسب رئيس اللجنة الوطنية فإن “العدوان وأدواته عمدوا كالعادة إلى وضع العراقيل لتعقيد أية مفاوضات وخلال جولة عمّان حاولوا القفزَ على ما تم الاتّفاق عليه سابقًا بوضع اشتراطات جديدة خارج الاتّفاق”، ولفت إلى “رفض طرف العدوان إطلاق من شملهم الاتّفاق”.

وشدد المسؤول اليمني على أن “الخلاف الذي ساد حتى التفاهمات بين وفد الطرف الآخر (المرتزِقة) كان سبباً رئيسياً في فشل هذه الجولة”، وأشار الى أن “الأطراف التي شاركت في المفاوضات هي حزب الإصلاح وممثل عن جبهات الساحل الغربي وَالمحافظات الجنوبية وممثلون عن السعودية”، وتابع أن “حزب الإصلاح اشترط إطلاق العشرات من العناصر التابعين له لم يشملهم الاتفاق إلى جانب تغييره القائمة التي تم الاتّفاق عليها في مقابل ناصر منصور هادي، رغم أننا كنا جاهزين لإطلاقه”.

ولفت المرتضى أن “دور الأمم المتحدة لم يرق للمستوى المطلوب ولم يضغطوا على الطرف الآخر للوفاء بالتزاماتهم”، وراى ان “أُسلُـوب المداراة كان سمة الأمم المتحدة مع الطرف الآخر خلال مدة المفاوضات ولم تحاول استخدام أية وسيلة ضغط عليهم رغم اتضاح صورة العرقلة من جانبهم”.

وأشار المسؤول اليمني إلى أن “الطرفَ الآخر يستخدم مِلف الأسرى للابتزاز السياسي رغم مخاطبته دائماً بالتعامل مع هذا الملف من المنظور الإنساني وأن لا نسمحَ للأحداث مهما تطورت بالتأثير عليه”.

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العدوان على اليمن تبادل الاسرى في اليمن

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