وسائل إعلامية إيطالية: مقتل السفير الإيطالي في الكونغو الديمقراطية

الوقت-قالت وسائل إعلامية اطالية، ظهر اليوم الاثنين، أن لوغا أتاناسيو السفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، قد قتل اليوم الإثنين، إثر الهجوم المسلح الذي استهدف قافلة تابعة للأمم المتحدة شرقي البلاد.

وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن "السفير الإيطالي لقى مصرعه متأثراً بإصابته جراء الهجوم المسلح".

وأضاف المسؤول الإيطالي فإن الهجوم كان جزءاً من محاولة اختطاف، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

هذا ولم تكشف السلطات الإيطالية أو نظيرتها في الكونغو الديمقراطية عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها السفير.

وأعلنت سلطات الكونغو الديمقراطية في وقت سابق اليوم عن مقتل شخصين، وإصابة السفير الإيطالي على خلفية هجوم مسلح استهدف قافلة للأمم المتحدة قرب بلدة كانياماهورو، شرقي البلاد.