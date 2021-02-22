خطيب زاده: الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية ليس خارج إطار قرار البرلمان

الوقت- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي، أن الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس خارج إطار قرار البرلمان.

وعن زيارة غروسي لإيران والاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال خطيب زاده: ان هذه الزيارة جذبت الكثير من الاهتمام.. ما حدث من الناحية الفنية خلال هذه الزيارة هو إنجاز فني ودبلوماسي مهم. كل هذا يتم وفق أنظمة وقوانين مجلس النواب ولا شيء خارج إطار قرار المجلس. كانت هناك بعض التفاهمات حول كيفية مواصلة التعاون، مثل ابقاء الكاميرات مفتوحة دون منح الوكالة الأشرطة. سأترك الأسئلة الفنية إلى منظمة الطاقة الذرية.

وأضاف: ما تم إنجازه في إطار قانون البرلمان، وسيتم تعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي اعتبارا من يوم غد. ربما يكون الموضوع الأهم هو موضوع الكاميرات الذي تحدثت عنه ان لا تقدم للوكالة. أبعاد ذلك موجود في البيان. وسيتم تطبيق قانون مجلس النواب غدا وإيقاف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي.