الجهاد الإسلامي: متمسكون بكامل الحق الفلسطيني الثابت على كامل تراب الارض

الوقت- اعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المحتلة عن تمسكها بكامل الحق الفلسطيني الثابت على كامل تراب الارض.

واضافت الحركة الجهاد الإسلامي في بيان يوم الاحد، انها تابعت "باستهجان واستنكار شديدين، الرسالة التي أرسلتها السلطة الفلسطينية للإدارة الأمريكية والتي تختزل الحق الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1967".

وتابعت: "إن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تؤكد أن لا صلة لها بما ورد في الرسالة المذكورة ، وأنها لم تخول أحداً بالتنازل عن أي ذرة من تراب أرض فلسطين التاريخية".

ونشرت مواقع إلكترونية قبل يومين رسالة سياسية قالت إن السلطة الفلسطينية بعثت بها إلى الإدارة الأمريكية الجديدة، وحددت فيها الاتفاقات الأساسية التي توصلت إليها الفصائل بما في فيها حماس والجهاد الإسلامي، وتمثلت بالالتزام بإقامة دولة فلسطينية في حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تعهدت السلطة في الرسالة بأن تقوم كافة الفصائل الفلسطينية، باحترام "القانون الدولي".