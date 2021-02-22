القوات الأمريكية تبدأ بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا

الوقت- كشف مصدر كردي، الأحد، أن القوات الأمريكية بدأت بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا وذلك بهدف مراقبة المثلث الحدودي.

وقال المصدر بحسب وسائل اعلام كردية، إن "القوات الأميركية جلبت مواد البناء إضافة إلى معدات عسكرية ولوجستية إلى قرية عين ديوار الواقعة في المثلث الحدودي بين الدول الثلاث العراق وسوريا وتركيا لمنع حدوث أي تصادم بين الوحدات الكردية والجيش التركي، إضافة إلى منع تقدم القوات الروسية والنظام باتجاه المثلث الحدودي".

وأضاف، أن "رتلاً للقوات الأميركية يضم عشرات الشاحنات تحمل مواد البناء ومعدات عسكرية ولوجستية ومواد أخرى، وصل يوم السبت إلى قرية عين ديوار التابعة لمنطقة ديريك شرقي قامشلو في سوريا عبر معبر الوليد الحدودي مع العراق".

وأشار المصدر إلى أن "الأميركيين أبلغوا سكان القرى في المنطقة أن الهدف من بناء القاعدة هو حمايتهم من أية اعتداءات كانت سواء خارجية أم داخلية".