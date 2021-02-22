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  الإثنين 10 رجب 1442

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وقفة احتجاجية في "باريس" تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي

وقفة احتجاجية في "باريس" تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي الوقت- شهدت العاصمة الفرنسية باريس يوم السبت الماضي، وقفة احتجاجية لمجموعة من الناشطين والحقوقيين، للمطالبة بوقف بيع الأسلحة والمعدات العسكرية للنظام السعودي.

حرب اقتصادية باردة بين الرياض وأبو ظبي.. فمن سينتصر؟ الوقت- تحاول كل من السعودية والإمارات تنفيذ خطط اقتصادية بهدف تنويع مصادر الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط، الحليفان اللذان يشتركان في السياسة الخارجية بكل صغيرة وكبيرة هما اليوم على مفترق طرق والسبب يعود إلى المصالح الاقتصادية والتي بدأت تظهر بوادرها من خلال تصريحات وسياسات الجانبين السعودي والإماراتي.

قطار المؤامرات الإماراتي لا يزال يتحرك في الرمال اليمنية.. أبو ظبي تحاول استغلال الأوضاع الحالية في "مأرب" الوقت- إن الإمارات تسعى لاستغلال الأزمة التي يواجهها حزب الإصلاح في مأرب لتوسيع نفوذها في هذه المحافظة والجماعات المرسلة من الساحل الغربي، وكذلك بعض السلفيين الذي جاءوا من الجنوب، هدفهم ليس مساعدة حزب الإصلاح في مأرب وإنقاذه، بل محاولة استبدلها.

سقوط آخر قاعدة سعودية في اليمن.. ماذا تريد أمريكا من وراء دعوتها للمفاوضات؟ الوقت- تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية خلال الايام القليلة الماضية من الاقتراب كثيراً من تحرير محافظة مأرب الإستراتيجية بالكامل وهذا الأمر سيغير معادلات هذه الحرب لصالح حكومة صنعاء وعقب كل هذه الانتصارات، بذلت الإدارة الأمريكية الكثير من الجهود لإنهاء الحرب اليمنية عن طريق العملية السياسية وذلك لإنقاذ الرياض.

هل حان الوقت ليدفع محمد بن سلمان ثمن أفعاله؟ محمد بن سلمان، المسؤول الرئيسي عن الملف اليمني، لم يمتثل بعد لمطالب البيت الأبيض بسبب التبعات الداخلية والخارجية الجسيمة لقبول الهزيمة في الحرب اليمنية وعدم استخلاص النتائج من حرب السنوات الخمس المكلفة في هذا البلد. وفي ظل هذه الظروف، يبدو أن بن سلمان يعتبر الحرب اليمنية خيارًا أقل تكلفةً بين فتح قضية اغتيال خاشقجي وإنهاء الحرب اليمنية.

أخبار

خطيب زاده: الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية ليس خارج إطار قرار البرلمان

خطيب زاده: الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية ليس خارج إطار قرار البرلمان

الوقت- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي، أن الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس خارج إطار قرار البرلمان.

الجهاد الإسلامي: متمسكون بكامل الحق الفلسطيني الثابت على كامل تراب الارض الوقت- اعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المحتلة عن تمسكها بكامل الحق الفلسطيني الثابت على كامل تراب الارض.

انفجار يهز العاصمة بغداد اليوم الوقت- اكد مصدر امني عراقي، اليوم الاثنين، ان عبوة صوتية انفجرت قرب مقهى شعبي في حي اور شمال شرقي العاصمة بغداد.

قوات الاحتلال تعتقل شقيقين قاصرين من بلدة حزما بالقدس المحتلة الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء يوم الأحد، طفلين شقيقين من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

برلماني ايراني: الخطوات الامريكية الاخيرة تجاه طهران "حركات استعراضية" الوقت- وصف رئيس لجنة الامن البرلمانية الايرانية ابراهيم عزيزي الخطوات الامريكية الاخيرة تجاه طهران بالحركات الاستعراضية وعدّها لا جدوى منها.

القوات الأمريكية تبدأ بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا الوقت- كشف مصدر كردي، الأحد، أن القوات الأمريكية بدأت بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا وذلك بهدف مراقبة المثلث الحدودي.

الصين: نسعى للحوار مع واشنطن للعمل "من أجل مصلحة البشرية" الوقت- أكدت بكين أنها تسعى إلى حوار مع واشنطن للعمل "من أجل مصلحة البشرية"، معتبرة أن سبب التوتر بين الجانبين يعود لـ"إجراءات إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب" ، مشددا على ان خطوات فريق ترامب "ألحقت أضرارا لا تحصى بالعلاقات الدولية".

العراق.. الاستخبارات العسكرية تطيح بأحد عناصر ’ولاية كركوك’ الوقت- اطاحت مفارز الاستخبارات العسكرية العراقية، أمس السبت، بأحد عناصر ما يسمى "ولاية كركوك".

المالكي: السنة والكرد لا يرغبون ببقاء القوات الأمريكية في العراق الوقت- أكد رئيس الوزراء العراقي السابق ورئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، اليوم الأحد، أن السنة والكرد لا يرغبون ببقاء القوات الأمريكية في العراق، مشيرا إلى أن الوجود الأميركي خطر على المكونين.

لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية ترحب بالمرسوم الرئاسي الوقت- رحبت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، بالمرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس محمود عباس يوم السبت بشأن تعزيز الحريات العامة.

نائب رئيس البرلمان الايراني: وقت "اجراء مقابل اجراء" قد حان بالنسبة للدول الغربية الوقت- أكد النائب الاول لرئيس مجلس الشورى الاسلامي، امير حسين قاضي زادة هاشمي ان وقت "اجراء مقابل اجراء" قد حان بالنسبة للدول الغربية لتنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي.

الكيان الصهيوني يداهم المنازل ويعتقل أسيراً محرراً في جنين الوقت- داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، منازل المواطنين في بلدة رمانة غرب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلت أسيرا محررا وفتشت منازل.

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الفياض: الحشد الشعبي سيبقى درعا واقيا للعراق وشعبه الوقت- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، يوم السبت، ان الحشد الشعبي سيبقى درعا واقيا للعراق وشعبه.

انجاز أمني للحشد الشعبي.. فما هو؟ الوقت-نقلت وسائل إعلامية عراقية، اليوم السبت، عن قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي أن ال

بعد تخاذل أمريكا...مادورو يعرض المساعدة على المكسيك الوقت-قالت وسائل اعلام فنزويلية، اليوم السبت، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادور

وزارة الخارجية الأمريكية: واشنطن لم تضع شروطاً مسبقة لاجتماع "السداسية الدوليّة" مع إيران الوقت-أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي له اليوم السب

هكذا علق وزير الخارجية الايراني على توسيع "اسرائيل" لمفاعلها النووي الوقت-أعلن محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، في تغريدة له اليوم السبت،

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وقفة احتجاجية في "باريس" تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي

الإثنين 10 رجب 1442
 
 
 
 
 
وقفة احتجاجية في "باريس" تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي

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الوقت- قبل ست سنوات شن تحالف العدوان السعودي حرباً بربرية ضد أبناء الشعب اليمني متذرعاً في ذلك بأنه يريد إعادة الشرعية للرئيس اليمني المستقيل "عبد ربه منصور هادي" وخلال السنوات الماضية لم تتوانَ مقاتلات تحالف العدوان عن استهداف المدنيين والبنية التحتية والمستشفيات والمدارس على مرأى ومسمع من العالم أجمع الذي لم يحرك ساكناً لإنقاذ أبناء الشعب اليمني وإيقاف هذه الحرب العبثية. وفي ظل التواطؤ الاممي والتعامي عن جرائم نظام "آل سعود" بحق اليمنيين الذين تنتشر بينهم اليوم العديد من الامراض والاوبئة القاتلة نتيجة استخدام السعودية الاسلحة المحرمة دولياً وقام أيضا بفرض حصار بري وبحري وجوي على أبناء الشعب اليمني لإجبار هذا الشعب العظيم على الاستسلام والركوع ولهذا فقد قام رجال المقاومة "أنصار الله" في اليمن وأبطال الجيش اليمني بحمل السلاح والدفاع عن الأراضي اليمنية وبالفعل تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" من تحقيق الكثير من الانتصارات على ساحات المعركة.

ولقد انطلقت الشهر الماضي تظاهرات وفعاليات حاشدة باليمن وعدد من عواصم العالم الحر داعية لوقف الحرب الكونية على اليمن التي أدت الى حدوث أكبر كارثة إنسانية على مستوى العالم. وعلى صعيد متصل، دعت العديد من المنظمات الانسانية والحقوقية الإدارة الامريكية الجديدة إلى إلغاء قرار بيع الاسلحة الفتاكة لدول تحالف العدوان السعودي وعلى رأسهما السعودي والإمارات وذلك لأن الاستمرار في بيع الاسلحة لهذه الدول الغازية سوف يزيد من معاناة الشعب اليمني وبالفعل استجابت الإدارة الأمريكية الجديدة لهذه المطالب المحلية والعالمية وأعلنت عن ايقاف بيع أسلحة أمريكية للسعودية والإمارات بشكل مؤقت وبالتزامن مع هذا الاعلان الأمريكي سارعت إيطاليا باتخاذ نفس القرار، حيث أعلن وزير الخارجية الإيطالي "لويجي دي مايو"، يوم الجمعة الماضي، أن بلاده أوقفت بيع آلاف الصواريخ للسعودية والإمارات، مشيرا إلى التزام "روما" باستعادة السلام في اليمن وبهدف حماية حقوق الإنسان. وقال "دي مايو" في بيان: "هذا عمل اعتبرناه ضروريا ورسالة سلام واضحة تأتي من بلدنا. بالنسبة لنا احترام حقوق الإنسان التزام لا ينفصم". 

وعقب هاتين الخطوتين الأمريكية والإيطالية أطلق تحالف أسترالي، قبل عدة أسابيع عريضة حقوقية، تطالب الحكومة بوقف مبيعات السلاح إلى السعودية التي ترتكب جرائم حقوقية في اليمنوتطرق التحالف الحقوقي، في عريضته، إلى جرائم "آل سعود" في اليمن، وقصف المدنيين والأحياء السكنية والمدارس والحافلات المدرسية والأسواق والمستشفياتوقال إن الحرب السعودية خلفت عشرات الآلاف من الضحايا ، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السنوأكد أن الحصار المفروض على جميع الموانئ اليمنية ساهم في معاناة اليمنيين بمنع السفن التي تحمل النفط والوقود والأدوية وحتى الطعام من دخول البلاد وتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم وتابع التحالف الاسترالي، أن تزويد السعودية والإمارات بالأسلحة يكفي لتشجيعهما على مواصلة حربهما الوحشية لتدمير كل كائن حي في اليمنونوهت العريضة الحقوقية إلى أن أستراليا من الدول المصدرة للأسلحة إلى السعودية، حيث تم تسريب وثيقة عام 2019م، تحتوي على معلومات عن شحنة أسلحة تم إرسالها إلى السعودية.

وعلى صعيد متصل، ذكرت العديد من التقارير الاخبارية، أن الحكومة الألمانية مددت حظر تصدير الأسلحة للسعودية حتى نهاية عام 2021، بل شددت ذلك الحظر الساري على جميع الدول المشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن منذ عام منذ عام 2018. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، إنه "سيتم إلغاء التصاريح التي تم منحها بالفعل لتصدير الأسلحة للمملكة العربية السعودية، والتي كانت معلقة فقط في السابق، باستثناء الإمدادات لمشروعات التعاون الأوروبي". ولفتت هذه المسؤولة الالمانية إلى أنه سوف تواصل الحكومة الاتحادية التوقف عن إصدار تصاريح لصادرات الأسلحة في العام المقبل، لكن سيتم استبعاد الإنتاج المشترك مع الشركاء الأوروبيين كما كان الوضع من قبل. ويعود هذا الإجراء إلى اتفاق الائتلاف بين الكتلة المحافظة بزعامة المستشارة "أنغيلا ميركل" والشريك الأصغر، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وينص على وقف كامل لتصدير الأسلحة لجميع الدول المشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن.

وفي نفس هذا السياق، شهدت العاصمة الفرنسية باريس يوم السبت الماضي، وقفة احتجاجية لمجموعة من الناشطين والحقوقيين، للمطالبة بوقف بيع الأسلحة والمعدات العسكرية للنظام السعودي. وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تطالب الحكومة الفرنسية ومختلف الدول الأوروبية، بوقف مبيعات الأسلحة والتقنيات الحربية إلى النظام السعودي الذي يستخدم تلك الأسلحة الفتاكة في استهداف الشعب اليمني وقتل المدنيين في مساكنهم وارتكاب مجازر مروعة بحق الانسانية وإزهاق أرواح الألاف من الأطفال والنساء الأبرياء. كما صوت الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بأغلبية ساحقة على وقف بيع المعدات الأمنية الأوروبية المستخدمة في الحرب في اليمن، وطالب بمحاسبة الدول الأعضاء التي تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتصدير الأسلحة. وهنا تجدر الاشارة إلى الرئيس الفرنسي "إيمانول ماكرون" كان قد دفاع بشدة عن صفقات بيع الاسلحة للسعودية والإمارات ولكنه الآن أصبح يواجه العديد من التحديات، خاصتاً وأن الشعب الفرنسي يطالب بالايقاف الفوري لعمليات بيع السلاح لدول تحالف العدوان التي ارتكبت الكثير من المجازر في اليمن، بالاضافة إلى الضغوط التي يمارسها الاتحاد الاوروبي على فرنسا وعدد من الدول الاوروبية المصنعة للاسلحة ولهذا فإنه يمكن التكهن بأن فرنسا سوف تعلق جميع صفقات السلاح للرياض وأبوظبي خلال الايام القليلة القادمة.

وعلى نفس هذا المنوال، امتنع سبعة من أصل تسعة نواب ليبراليين إسبان في كتلة تجديد أوروبا الوسطية، مثل نظرائهم الفرنسيين، عن التصويت الأسبوع الماضي لتقييد مبيعات الأسلحة الأوروبية للتحالف الذي تقوده السعودية. ويقول "ألبرتو إستيفيز"، المتحدث باسم منظمة العفو الدولية فيما يخص تجارة الأسلحة، في تعليقه على تجميد واشنطن لمبيعات الأسلحة: "نعم، هذا يزيد من الضغط ونأمل أن تنحاز الحكومة الإسبانية لجانب الشرعية والأخلاق". وأضاف: "على الحكومة أن تختار بين البقاء في الجانب المظلم مع تجار الموت الذين أججوا الصراع المستمر منذ ست سنوات، إلى جانب فرنسا والمملكة المتحدة والدول المنبوذة التي تبيع الأسلحة إلى دولتين ارتكبتا جرائم حرب كثيرة، أو الانضمام إلى قائمة متنامية من الدول التي قالت كفى لهذه الفظائع".

وعلى هذا المنوال نفسه، علّق رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام، على قرار الاتحاد الاوروبي بشأن إيقاف بيع الأسلحة للسعودية والإماراتوقال "عبدالسلام" في تغريدة نشرها على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إعلان الاتحاد الاوروبي وقف بيع الأسلحة للدول التي تشن عدوانا على اليمن خطوة إيجابية تسهم في حماية المدنيين ودعم عملية السلام." كما حذر رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض، دول العدوان من تبعات استمرارها في عدوانها وحصارها على الشعب اليمني، مشيرا إلى أن عدم مسارعتها في إيقاف جرائمها وعدوانها سيكلفها كثيراوقال "عبدالسلام" في تغريدة له على تويتر يوم السبت الماضي: "العدوان على اليمن جريمة والحصار جريمة، واستمرارهما جريمة أخرى مضاعفة، وعدم مسارعة تحالف الإجرام لإيقاف جرائمه سيكلفه كثيرا". الجدير بالذكر أن قوى العدوان مستمرة في ارتكاب المجازر الوحشية بشكل يومي إضافة إلى استمرار الحصار ومنع ادخال السفن المحملة بالمشتقات النفطية وكذلك إغلاق مطار صنعاء الدولي الأمر الذي أدى لوفاة عشرات الآلاف من المواطنين وخلق أزمة اقتصادية خانقة.

وفي الختام يمكن القول أنه ينبغي على تحالف العدوان السعودي الإماراتي الاسراع الخروج من هذه الحرب التي ورط نفسه فيها بماء الوجه وذلك لأنه بعد فترة وجيزة لن يستطيع أن يشتري الاسلحة التي تساعده على قتل أبناء الشعب اليمني وذلك لأن أغلب الدول الأوروبية المصنعة للأسلحة تقف في صفاً وحداً ضد الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي خلال السنوات الماضية الماضية في العديد من المدن والمحافظات اليمنية ولقد قررت تلك الدول إيقاف كافة مبيعاتها من الاسلحة للرياض وأبو ظبي . كما أن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية تمكنوا خلال الايام الماضية من تحقيق الكثير من الانتصارات في محافظة مأرب التي تعتبر أخر معقل لقوات تحالف العدوان السعودي في المناطق الشمالية اليمنية وهم لهم بالمرصاد وسوف يلحقون بهذا التحالف الغاشم الكثير من الهزائم على ساحة المعركة.

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ايقاف بيع الاسلحة الاتحاد الاوروبي فرنسا جو بايدن الرياض تحالف العدوان

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