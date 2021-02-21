المالكي: السنة والكرد لا يرغبون ببقاء القوات الأمريكية في العراق

الوقت- أكد رئيس الوزراء العراقي السابق ورئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، اليوم الأحد، أن السنة والكرد لا يرغبون ببقاء القوات الأمريكية في العراق، مشيرا إلى أن الوجود الأميركي خطر على المكونين.

وقال المالكي إن “الرغبة بوجود الامريكان هو انطباع غير حقيقي لصق بالسنة والكرد ولكنه خطر عليهم”، مؤكدا “أننا لسنا بحاجة الى قوات امريكية في العراق”.

وأضاف المالكي، أن “قرار مجلس النواب العراقي بشأن اخراج الامريكان تم كسره”، لافتا إلى أنه “لا يوجد داع لبقاء القوات الامريكية في العراق ولا نحتاجهم عسكريا”.

وبشأن توجهات إدارة الرئيس الجديد جو بايدن بشأن بقاء قوات بلاده في العراق، أوضح المالكي أن “الادارة الامريكية الجديدة ستخرج قواتها من العراق”.