لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية ترحب بالمرسوم الرئاسي

الوقت- رحبت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، بالمرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس محمود عباس يوم السبت بشأن تعزيز الحريات العامة.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، إن من شأن هذا المرسوم أن يُعزز حرية العمل السياسي والوطني، ويُوفر أجواء من حرية الرأي والتعبير، ويتيح إمكانية التجمعات السياسية والانتخابية، خصوصاً خلال فترة الدعاية الانتخابية، اضافة الى انه يَحظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال، وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا المرسوم سيسهل عملها في سبيل انجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية، اذ سيُعطي مساحة أكبر من حرية التعبير اللازمة لتنفيذ انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة، تتساوى فيها الفرص أمام جميع القوائم والمرشحين.

وأعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء امس السبت، تخصيص 7 مقاعد على الأقل للمواطنين المسيحيين في المجلس التشريعي المقبل.