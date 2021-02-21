الفياض: الحشد الشعبي سيبقى درعا واقيا للعراق وشعبه

الوقت- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، يوم السبت، ان الحشد الشعبي سيبقى درعا واقيا للعراق وشعبه.

وفي بيان له على خلفية العمليات العسكرية ضد الارهابيين في الطارمية (شمال بغداد)، قال فالح الفياض: "تمكن أخوتكم أبناء الحشد الشعبي مع ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم السبت من تنفيذ مهمة بطولية ستسهم كثيرا في حفظ أمن واستقرار العاصمة بغداد الحبيبة والمدن المجاورة، حيث تمخضت عن مقتل المجرم الإرهابي ما يسمى بوالي الطارمية والمفتي الشرعي لفلول داعش الإرهابي المدعو (شكر ساهي داود سلمان المشهداني) والمكنى (أبو هاني) ومعه عدد من قيادات إرهابية في قاطع شمال بغداد وقاطع الفلوجة في قضاء الطارمية".

واضاف الفياض: ان "هذه العملية النوعية البطولية أدت الى ارتقاء ثلاثة مقاتلين أبطال من فوج الطارمية بالحشد الشعبي الذين لبوا نداء الوطن والواجب وإصابة آمر الفوج المنفذ للعملية"، وتابع "نعزي انفسنا وعوائلهم ومحبيهم الذين يحق لهم اني يفتخروا بابنائهم الابطال".

واكد الفياض ان "عملية الطارمية تجعلنا نرفع الرؤوس عاليا أمام هذا العمل الوطني البطولي والذي يأتي ضمن سلسلة من المواجهات المستمرة بين اخوانكم وأبنائكم في الحشد الشعبي والقوات الأمنية البطلة ضد الإرهاب الظلامي الذي يحاول نشر شروره مرة أخرى في ربوع مدننا الآمنة ولكن إنى له ذلك"، واضاف "نطمئن أهلنا مجددا في كل ربوع الوطن بأن الحشد الشعبي سيبقى درعا واقيا لكم ومحافظا على حماية مدنكم ولن يسمح للعابثين ان يعكروا صفو الأمن والاستقرار في المدن التي تحقق بانهار من دماء المقاتلين والقادة"، وتابع "حمى الله تعالى العراق ارضا وشعبا والى مزيد من الانتصارات التي تقر العيون".