بعد تخاذل أمريكا...مادورو يعرض المساعدة على المكسيك

الوقت-قالت وسائل اعلام فنزويلية، اليوم السبت، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قد عرض توريد الغاز الطبيعي إلى المكسيك، بعدما شهدت الأخيرة مشاكلاً في تأمين التيار الكهربائي للملايين من مواطنيها، جراء موجة الصقيع التي ضربت ولاية تكساس الأميركية مؤخراً.

وبحسب الاعلام الفنزويلي، أشار مادورو إلى إمكانية توقيع "اتفاق استراتيجي" بين شركتي النفط الحكومية الفنزويلية "PDVSA"، ونظيرتها المكسيكية "PEMEX".

وأشار الرئيس الفنزويلي إلى أن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، يبذل جهوداً كبيرة لحل مشكلة الطاقة، مضيفاً أن "الأراضي المكسيكية باتت في حالة صعبة جداً بسبب ثلوج تكساس".

ولفت مادورو إلى أنه يمكن لفنزويلا أن تصبح مورداً موثوقاً للمكسيك في مجال الغاز الطبيعي.

والجدير بالذكر، أن ملايين المواطنين في 12 ولاية مكسيكية أصبحوا محرومين من التيار الكهربائي، بسبب توقف محطة كهرباء تكساس عن الإنتاج إثر الصقيع.

وتواجه عدة ولايات أميركية بينها تكساس مركز إنتاج النفط في البلاد، منذ أيام موجة ثلوج وصقيع قاسية أدت إلى تدني درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، وعطلت إنتاج نحو 2.5 مليون برميل من النفط الخام.