نواب عراقيون يحذرون من استمرار التدخلات الامريكية بالشأن الداخلي لبلادهم

الوقت- حذر نواب من مختلف الكتل السياسية من سعي الادارة الامريكية الى التدخل بشكل اكبر بالشأن العراقي ولا سيما ملف الانتخابات والتدخلات العسكرية، من دون الاكتراث الى قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الاجنبية من العراق.

وقال النائب عن كتلة صادقون النيابية فاضل جابر لـ /المعلومة/، ان "هناك تحركات على بعض الاطراف السياسية من قبل السفارة الاميركية بهدف التدخل بملف الانتخابات بذريعة الاشراف الدولي".

من جهة اخرى، بيّن النائب عن تحالف الفتح حامد عباس لـ /المعلومة/، ان "التدخلات الاميركية لا تقتصر على انتهاك السيادة وارتكاب الجرائم، بل وصلت الى مستوى التدخل بالشأن الامني ومحاولة الحصول على كل شاردة وواردة بهذا الملف".

من جانب اخر، انتقد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، خلال حديثه لـ /المعلومة/، ما تقوم به السفارة الاميركية في بغداد من تدريبات مخلفة حالة من الذعر في مناطق العاصمة، لافتا الى ان "الحكومة مطالبة باتخاذ موقف واضح من انتهاكات السفارة الاميركية".