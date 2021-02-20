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أخبار

الجيش السوري يحشد قواته لمدينة الباب في ريف حلب

السبت 8 رجب 1442
 
 
 
 
 
الجيش السوري يحشد قواته لمدينة الباب في ريف حلب
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الوقت- كشفت مصادر اعلامية محلية عن وصول مجموعات من الفرقة 25 بقيادة العميد سهيل الحسن، وقوات من الفيلق الخامس لمدينة الباب في ريف حلب بعد أيام عدّة من حالة التوتر والاستهدافات المتكررة.

ونقلت مصادر إعلامية عن المتحدث باسم الجماعات المسلحة التابعة لتركيا, الرائد يوسف الحمود وصول مجموعات من الفيلق الخامس المدعوم روسيا ومن الفرقة 25 بقيادة سهيل الحسن لمنطقة العويشة بمحاذاة تادف 8 كم جنوب مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، تم استقدامها من ريف إدلب إلى منطقة الباب.

موضحا أن الجماعات المسلحة في تلك المناطق رفعت حالة الاستنفار والتأهب لديها وقامت بتشييد السواتر وجهّزت الخنادق في كافة محاور القتال، مؤكدا ان جماعته وضعت كافة الاحتمالات في الحسبان لمواجهة أي عمل عسكري.

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كلمات مفتاحية :

ريف إدلب يوسف الحمود منطقة العويشة

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