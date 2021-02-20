حماس: الانتخابات لن تجرى تحت سقف أوسلو

الوقت- قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران، إن حركته ذهبت إلى القاهرة تحت عنوان سياسي مهم أن السقف الذي تجري تحته الانتخابات هو بعيد تمامًا عن اتفاقية أوسلو.

وأضاف بدران خلال لقاء مع فضائية الأقصى: " الانتخابات لن تجرى تحت سقف أوسلو، بل بناءً على مخرجات اجتماع الأمناء العامين ووثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني عام 2006".

وأشار إلى أن الفصائل اتفقت على تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق، وتحييد أي جهة قانونية أخرى -سواء المحكمة الدستورية أو غيرها- تدخل في الانتخابات لا في أثناء العملية الانتخابية ولا بعدها.

وأوضح بدران: "نريد أن تتشكل محكمة الانتخابات بالتوافق، من قضاة مشهود لهم بالخبرة والكفاءة والشخصية بحيث لا يغير أحد رأيه تحت الضغط من أي جهة".