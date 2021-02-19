قائد حركة أنصار الله: مبررات المطبعين واهية وأولوية واشنطن تمكين "إسرائيل"

الوقت- أعلن قائد حركة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، خلال كلمة بمناسبة "جمعة رجب" اليوم، أنه "مهما قال المطبعون عن كيان العدو وبرروا ولاءهم له فهذه مبررات واهية".

وتابع السيد عبدالملك الحوثي ، أن "العدوان على شعبنا يأتي في سياق استهدافه لأنه أراد التحرر والخلاص من التبعية"، مشدداً على أن أولوية واشنطن هي "تمكين إسرائيل في المنطقة وتعزيز سيطرتها وتفوقها".

وأضاف قائد حركة أنصار الله إن "معاركنا في مأرب والجوف والبيضاء وتعز والساحل وكل الاتجاهات هي تصد للمعتدي الذي حارب شعبنا".

ولفت الى أن "معركتنا في مأرب أو في أي محافظة هي ليست مع أبناء هذه المحافظات"، مؤكداً أن "أبناء المحافظات هم شركاؤنا في الهوية الإيمانية"، مؤكداً أن "قلة من أبناء مأرب تقاتل تحت إمرة ضابط سعودي".

وأوضح السيد الحوثي أن "قلة في مأرب تحاول فرض سيطرة السعودية في إطار الولاء لأميركا والتطبيع مع إسرائيل".