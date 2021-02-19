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أخبار

رويترز: الاتحاد الأوروبي يعمل على تنظيم اجتماع مع جميع أطراف الاتفاق النووي

الجمعة 7 رجب 1442
 
 
 
 
 
رويترز: الاتحاد الأوروبي يعمل على تنظيم اجتماع مع جميع أطراف الاتفاق النووي

رويترز: الاتحاد الأوروبي يعمل على تنظيم اجتماع مع جميع أطراف الاتفاق النووي

الوقت-كشفت وكالة "رويترز" الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على

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الوقت-كشفت وكالة "رويترز" الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تنظيم اجتماع غير رسمي مع جميع أطراف الاتفاق النووي.

ونقلت الوكالة عن مسؤول بالاتحاد الأوروبي تأكيده إن "واشنطن قالت إنها ستقبل دعوة الاتحاد لاجتماع مع المشاركين في الاتفاق النووي"، لكنه أشار إلى أنه "لم يتم تحديد إطار زمني للاجتماع والأمر يعتمد على التطورات".

هذا الخبر جاء بعد تأكيد وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الخميس، أن الهدف هو "إعادة إيران إلى الالتزام الكامل باتفاق فيينا".

وبحسب بيان وزراء الخارجية، فإيران إلى عدم اتخاذ أيّ إجراء إضافي في مسار خفض التزامها بالاتفاق النووي، ولا سيما "فيما يتعلق بتعليق البروتوكول الإضافي، وتقييد أنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران".

وفي هذا السياق، كانت الولايات المتحدة قد سحبت إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب إعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أن "واشنطن ستقبل دعوة أوروبية للمشاركة في اجتماع الدول 5+1 وإيران لبحث برنامجها النووي".

وشدد الناطق باسم الخارجية الأمريكية على أن الرئيس بايدن ملتزم باستئناف المسار الدبلوماسي المتعدد الأطراف مع طهران، مشيرةً إلى أنها "ستخفف من القيود المفروضة على تنقلات الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك".

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إيران الولايات المتحدة الأميركية الاتفاق النووي الاتحاد الأوروبي

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