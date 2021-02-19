وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال تقوم بحملة اعتقالات كبيرة بحق الفلسطينيين

الوقت-قالت وسائل إعلامية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل لليوم الثاني على التوالي اعتداءاتها على الفلسطينيّين، حيث شنّت حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبحسب الوسائل المحلية الفلسطينية، فقد اعتدت شرطة الاحتلال في المسجد الأقصى على الشبّان في ساحات الحرم القدسي الشريف بالضرب، واقتادتهم إلى أحد مراكز التحقيق، كما اعتقلت عدداً آخر خلال تصدّيهم لاعتداءاتها في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بحجة إلقاء كُرات من الثلج باتجاه قوات الاحتلال والمستوطنين في باحات المسجد الأقصى وفي محيطه، حيث اقتحمت هذه القوات صحن الصخرة المشرفة.

وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت العديد من مناطق القدس المحتلة أيضاً، لا سيما بلدة الطور، حيث اعتقلت العديد من الشبان بعد الاعتداء عليهم بالرصاص المطاطي.

وأضافت أن الاعتداءات شملت أيضاً مخيم شعفاط وبلدة العيسويّة، حيث تركزت في جنوب البلدة.

وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، خرجت مجدداً تظاهرة في مدينة أم الفحم احتجاجاً على تصاعد جرائم القتل وسط تواطؤ شرطة الاحتلال. وندّد المتظاهرون بتلك العمليات، مؤكّدين رفضهم التام للتواطؤ الإسرائيلي.

وهدم الاحتلال الإسرائيلي قبل يومين منزلاً في منطقة راس كبسة في القدس المحتلة للمواطن جهاد أبو رمّوز. ونفذ حملة اعتقالات واسعة في بلدة سلواد شرق رام الله بالضفة الغربية.