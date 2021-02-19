"الغارديان": هذا ما تبنيه "إسرائيل" الى جانب مفاعل ديمونا!

الوقت-نشرت صحيفة "الغارديان" الفرنسية، اليوم الجمعة، صوراً فضائيّة تؤكد تنفيذ "إسرائيل" أعمال بناء جديدة في مركز "ديمونة" للأبحاث النووية الواقع بصحراء النقب.

وبحسب الصحيفة، فان الفريق الدوليّ المعنيّ بالمواد الانشطاريّة، نشر الصور التقطت عبر قمر صناعيّ في 4 كانون الثاني/يناير الماضي، حيث أشار الفريق أمس الخميس، إلى أنّ "أعمال البناء تجري على مقربةٍ مباشرة من مفاعل ديمونة، ومحطة إعادة المعالجة في الموقع".

وبحسب الصحيفة، فان هذه الأعمال تتركز في المرحلة الحاليّة على منطقة محفورة واسعة النطاق، يصل طولُها إلى نحو 140 متراً، وعرضها إلى نحو 50 متراً، ولا يزال الغموض يلُفّ هدفها، بعد أن انطلقت تلك الأعمال أواخر عام 2018، وفق الفريق الدولي.

وقال بافيل بودفيج، أحد المشاركين في التحقيق، أنه "يبدو أن البناء بدأ في وقت مبكر جداً من عام 2019، أو أواخر عام 2018، لذا فقد بدأ العمل به منذ حوالى عامين، ولكن هذا كل ما في وسعنا قوله في هذه المرحلة".

ةفي هذا السياق، يقدر اتحاد العلماء الأميركيين أن "لدى إسرائيل نحو 90 رأساً حربياً مصنوعة من البلوتونيوم المنتج في مفاعل الماء الثقيل في ديمونة".

يذكر أنّ "إسرائيل" قامت ببناء مفاعل "ديمونة" في الخمسينيات، بمساعدة سريّة واسعة من الحكومة الفرنسيّة. وتمّ الكشف عن دور مفاعل "ديمونة" في برنامج الأسلحة النوويّة الإسرائيلي، لأوّل مرة من قبل فني سابق في الموقع، يدعى مردخاي فعنونو، الذي روى قصته لـ"صنداي تايمز" البريطانيّة عام 1986.