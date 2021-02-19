نتنياهو يحذر بايدن: العودة إلى الاتفاق النووي كارثة

الوقت- أكد رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، في بيان له نشر صباح اليوم الجمعة، على أن موقف "إسرائيل" لم يتغير في مسألة الاتفاق النووي.

وبعد الإعلان الأميركي عن استئناف الاتصالات مع إيران بشأن الاتفاق النووي، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيان على أن "إسرائيل" متمسكة بالتزامها "منع إيران من امتلاك سلاح نووي"، معرباً عن اعتقاده بأن "العودة إلى الاتفاق السابق، من شأنه فقط أن يعبد طريق إيران نحو ترسانة نووية". لافتاً إلى ان "إسرائيل تجري حواراً مستمراً مع الولايات المتحدة بهذا الشأن".

اعلان نتنياهو يأتي بعدما سحبت الولايات المتحدة إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب إعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

يذكر أن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، كان قد أعلن أمس أن واشنطن ستقبل دعوة أوروبية للمشاركة في اجتماع الدول 5+1 وإيران لبحث برنامجها النووي، مؤكداً أن الرئيس الرئيس جو بايدن، ملتزم باستئناف المسار الدبلوماسي المتعدد الأطراف مع طهران.

ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة ستخفف من القيود المفروضة على تنقلات الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك.