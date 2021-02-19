الخارجية الايرانية: يجب على واشنطن رفع العقوبات التي فرضها ترامب بشكل غير مشروط

الوقت-أكد محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، في تغريدة له على تويتر صباح اليوم الجمعة، إن واشنطن أقرت بأن مزاعم نظيره الأميركي السابق مايك بومبيو بشأن القرار 2231 لا أساس قانونياً لها، مشدداً على أن إيران تتفق على ذلك.

وبحسب التغريدة قال ظريف أن "وفق القرار 2231 يجب على واشنطن رفع العقوبات التي فرضها وأعادها ترامب بشكل فعال أو غير مشروط".

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أنه "بعد رفع العقوبات سنقوم فوراً بالتراجع عن جميع إجراءات خفض الالتزامات".

وفي وقت سابق من يوم أمس، كان وزير الخارجية الإيراني قال إنّ إجراءات إيران، حيال تعليق البروتوكول الإضافي وتقليص التفتيش المتعلق بالاتفاق النووي، تأتي "رداً على انتهاكات واشنطن والترويكا الأوروبية".

يذكران المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، كان قد أعلن، أن واشنطن ستقبل دعوة أوروبية للمشاركة في اجتماع الدول 5+1 وإيران.

وشدد المسؤول الأمريكي على أن بايدن ملتزِم باستئناف المسار الدبلوماسيّ المتعدد الأطراف مع طهران، وأعلنت أنها ستخفّف القيود المفروضة على تنقلات الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك.

وكانت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة حثت إيران على عدم اتخاذ إجراءات في تعليق البروتوكول الإضافي وتقليص عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

بيان المجموعة الغربية أكّد أن هدفها هو عودة إيران إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها في الاتفاق النووي.