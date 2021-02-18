نقل ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت من القاضي صوان لآخر والسبب في الخبر!

الوقت-أعلنت وسائل إعلامية لبنانية، ظهر اليوك الخميس، أن محكمة التمييز اللبنانية الناظرة في ملف دعوى انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020 قد قررت نقل الملف من المحقق العدلي فادي صوان إلى قاضٍ آخر.

وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية فان المحكمة قبلت طلب نقل الدعوى بعد طلب الوزيرين السابقين علي حسن خليل، وغازي زعيتر، اللذين ادعى عليهما صوان في قضية انفجار المرفأ.

وبسبب هذا الانفجار استقالت حكومة دياب، لكنّها لا تزال تصرّف الأعمال لعدم تشكيل حكومة جديدة إلى حدّ الآن.

يذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب نقل عن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي بأن الانفجار حصل بسبب 500 طن من نيترات الأمونيوم فقط، وتساءل دياب "أين ذهبت كمية 2200 طن كانت متبقية منها؟".

وكان انفجار مرفأ بيروت قد أدّى إلى استشهاد أكثر من 200 مواطن وجرح أكثر من 6 آلاف آخرين، وأضرار مادية هائلة في المباني والممتلكات العامة والخاصة.