تخت روانجي يؤكد ضرورة إلغاء الحظر بالتوازي مع التطعيم ضد كورونا

الوقت- أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي ضرورة إلغاء الحظر بالتوازي مع التطعيم ضد كورونا.

وخلال الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الامن الدولي حول جائحة كورونا، قال تخت روانجي، ان كورونا هو العدو المشترك للبشرية حيث يستهدفهم بمنأى عن العرق والدين والقومية لذا من الضروري التعاون والتضامن العملي بين جميع الشعوب لمكافحته.

وأشار الى الامال المعقودة على مواجهة فيروس كورونا بعد التطعيم باللقاح وقال: ان الجهود العالمية يجب ان تتركز على الانتاج المكثف والتوزيع العادل للقاح كورونا.

وانتقد سفير ومندوب ايران لدى منظمة الامم المتحدة مسالة ان الملايين من الافراد قد تم تطعيمهم بلقاح كورونا في الدول المتقدمة في حين ان الكثير من الدول النامية لم يتلق مواطنوها اللقاح حتى على عدد اصابع اليد.

واضاف: الى جانب التطعيم يجب اتخاذ اجراءات اخرى لمساعدة الدول النامية في مقدمها الرفع الفوري لاجراءات الحظر الاحادية وكذلك الحصار اللاانساني المفروض على مناطق مثل اليمن وغزة.

وتابع: ان الحكومة الايرانية وبسبب تجميد ارصدتها المالية في الخارج بسبب الحظر اللاقانوني الاميركي لم تتمكن من التعويض بصورة مناسبة عن الاضرار التي تكبدتها الشركات والقطاع الخاص بسبب تفشي كورونا.

وأضاف: بغية الحيلولة دون تصاعد حدة تداعيات كورونا ومنها انهيار المكاسب الحاصلة في مجال مكافحة الفقر وتشديد اللامساواة في داخل الدول وبين الدول، فلا سبيل سوى تحقيق النجاح في السيطرة على الفيروس وان الضرورة لهذا الامر هو تعزيز التعاون الدولي والتوزيع العادل للقاح في العالم كله والغاء الحظر واعمال الحصار اللاانساني.