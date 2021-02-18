عشائر نينوى: أي وجود لقوات أجنبية بما فيها الناتو في العراق يعد احتلالا

الوقت- اعتبر عضو مجلس عشائر نينوى أحمد الحديدي، الأربعاء، أن أي وجود لقوات أجنبية على الأرض العراقية يعد احتلالا مرفوضا بكل المقاييس.

وقال الحديدي إن "المعلومات التي تشير لوجود نية في زيادة قوات الناتو على الأرض العراقية، يجب أن تتصدى لها الحكومة وترفضها، كونها ملزمة بقرار البرلمان الذي صوت على خروج القوات الأجنبية من البلاد".

وأضاف أن "العراقيين قادرون على حفظ سيادة بلدهم من أي تهديد أمني سواء كان لداعش الإرهابي أو أي قوة أخرى، وعلى البرلمان والحكومة رفض هذه الزيادة كونها تمس سيادة البلد".

وكشف تقرير لموقع نيوز اي ام ، يوم أمس، ان وزراء دفاع الناتو يعتزمون توسيع مهمة الحلف العسكرية في العراق بمجرد ضعف جائحة فايروس كورونا وفقا لعدد من كبار المسؤولين.

وذكر التقرير انه "وفقا لتصريح اربعة دبلوماسيين فان وزراء دفاع الحلف يعتزمون الاتفاق على خطط يوم الخميس المقبل خلال مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لزيادة حجم البعثة من 500 عنصر في الوقت الحالي الى ما يتراوح بين 4000 الى 5000 عنصر.