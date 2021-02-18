صالح وأبو فدك يبحثان التحركات الأخيرة للحشد لضبط الامن في كركوك وسنجار

الوقت- بحث رئيس الجمهورية العراق برهم صالح ورئيس أركان الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي "أبو فدك"، التحركات الأخيرة للحشد لضبط الامن في كركوك وسنجار.

وذكر بيان لإعلام الحشد ، أن "الجانبين ناقشا التحركات الأخيرة للحشد الشعبي لضبط الأمن في كركوك وغرب نينوى (في إشارة إلى سنجار) وصولا الى الحدود العراقية السورية، اضافة الى شرح طبيعة حركة تبديل القطعات ضمن قواطع مسؤولية الحشد الشعبي بهدف تعزيز جهود مكافحة الارهاب، وتنسيق الجهود الأمنية".

وتباحث الجانبان وفقا للبيان "حول النقاط الحدودية والسيطرات المشتركة بين القوات الاتحادية والبيشمركة". وأكد اللقاء "رفض كل الاعمال التخريبية وضرورة العمل على منع تسلل عناصر داعش الإرهابي عبر الحدود".