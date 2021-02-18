نائب الرئيس الايراني: بلغنا نقطة لا يوجد فيها ترامب وفريقه وحل محلهم أشخاص آخرون شعارهم العودة الى الاتفاق النووي

الوقت- أكد النائب الاول للرئيس الايراني، يوم الاربعاء، ان ادارة البلاد حققت انجازات عظيمة خلال فترة الحظر، حيث نزل البعض بوصفهم جنود الاقتصاد الى ساحة المعركة، واليوم بلغنا نقطة لا يوجد فيها ترامب وفريقه وحل محلهم أشخاص آخرون شعارهم العودة الى الاتفاق النووي.

وفي حديثه خلال تكريم النخبة في مهرجان افضل المبدعين الوطنيين لدورته الثالثة عشرة، لفت اسحاق جهانغيري الى ان ايران واجهت مختلف حالات الحظر خلال السنوات الاخيرة بما فيها الحظر المفروض من قبل مجلس الامن الدولي والذي صادقت عليه مجموعة دول 5+1، كان مجلس الامن في كل 6 أشهر يقلص الحجم المسموح لايران تصديره من النفط.

واشار الى ان ايران حققت عائدات نفطية جيدة خلال 2011 بواقع 119 مليار دولار، حيث كانت تصدير يوميا مليونين ونصف المليون برميل يوميا، وقد أخذت هذه العائدات تتقلص بسبب الحظر والقيود الى ان اصبح الحجم المسموح لها تصديره مليون برميل يوميا ومع ذلك كانت العائدات النفطية لا بأس بها.

وبين جهانغيري ان المرحلة الثانية حصلت في اعقاب التوصل الى الاتفاق النووي في 2015 وخروج اميركا من الاتفاق واعادتها فرض الحظر في 2018 بهدف تصفير الصادرات النفطية وبالطبع لم ينجح الاميركان، ولن ما لم تعُد اميركا الى التزاماتها ولم يتم إلغاء الحظر، لا يمكن التكهن بمدى نجاحهم في خفض عائدات ايران النفطية.

وأوضح ان ترامب وفريقه قد غادروا البيت الابيض، الا ان الشعب الايراني بقي شامخا، ومازال اقتصاد البلاد صامدا، مؤكدا ان ادارة البلاد حقق انجازات عظيمة خلال فترة الحظر وان هذه الانجازات جاءت نتيجة لتنفيذ السياسات العامة للاقتصاد المقاوم.