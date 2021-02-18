لمحة عن السفن الروسية والهندية التي انضمت للمناورات المشتركة مع إيران

الوقت- انطلقت رسميا المناورات المشتركة لحزام الأمن البحري 2021، يوم الثلاثاء 16 فبراير، بحضور سفينتين من البحرية الروسية ووحدات تابعة لبحرية الجيش الايراني وحرس الثورة الاسلامية جنوب شرق البلاد. هذه المناورات هي في الواقع الثانية من نوعها والتي أجريت ايضا العام الماضي بشكل مشترك بين القوات البحرية الإيرانية والصين وروسيا. لم يحضر الصينيون المناورات هذا العام، وتم الإعلان الآن عن مشاركة سفينة بحرية هندية في هذه المناورات. وبالنظر إلى أهمية وجود ممثلين اثنين من قوتين بحريتين عالميتين مهمتين في المناورات العسكرية المشتركة مع ايران، سنتطرق الى التعريف بالسفن التي استضافتها القوات المسلحة الإيرانية في هذه المناورات.

بصفتها الوريث الرئيس للاتحاد السوفيتي في سنوات ما بعد الحرب الباردة، صممت روسيا وأنتجت عدة فئات من السفن الحربية الخفيفة والثقيلة والتي إضافة إلى تلبية احتياجاتها، يمكن أن تكون موجودة أيضا في أسواق التصدير المختلفة. واحدة من سلسلة السفن هذه هي الفرقاطة من فئة Storgiky المسماة Stoikiy، والتي جاءت إلى إيران. تتمثل الخطة الرئيسة للبحرية الروسية في تجنيد 24 من هذه السفن، 7 منها في الخدمة حاليا؛ وتخضع إحداها للاختبارات البحرية، واثنتان قيد الإنشاء، وقد تم طلب البقية وستخضع لعملية البناء والتشغيل. كما طلب الجزائريون ثلاث سفن من هذه الفئة، والتي وفق الأنباء المتاحة، من المقرر أن يبدأ تسليمها هذا العام.

قبل التعريف بالسفن المستضافة في ايران، من المهم الإشارة إلى أن الفرقاطات من فئة Sturgashy مصممة ضمن عدة مجموعات فرعية، كما أن بعض مواصفات الوزن وأنظمة الأسلحة في الفرقاطات من هذه الفئة مختلفة. حيث انه قد ترون فرقاطات من نفس هذه الفئة في المستقبل لها مواصفات مختلفة عن تلك الموجودة في المناورات الحالية، لذلك من المهم الانتباه إلى هذا لتجنب أي سوء فهم.

تزن هذه السفينة 2200 طن ويبلغ طولها 103 أمتار ويمكن أن تصل سرعتها النهائية إلى 50 كم ومداها 7000 كم. مدة ملاحة هذه السفينة في البحر 15 يوما ولديها طاقم مكون من 90 فردا. دخلت السفينة الخدمة مع أسطول البلطيق التابع للبحرية الروسية في عام 2014 وتستخدم نظام دفع ديزل ينتج أكثر من 23000 حصان للسفينة. رادار البحث الجوي الرئيس المثبت على هذه السفينة هو من النوع ثلاثي الأبعاد من طراز Furke بمدى 150 كم ونشط في النطاق الإلكتروني E. وتحتوي هذه السفينة على رادارات لمكافحة الحرائق وأنظمة الحرب الالكترونية وأنظمة سونار نشطة وغير نشطة، والتي يمكن بالطبع تغييرها وفق احتياجات العميل المستورد.

وفي القسم التسليحي، تحتوي السفينة على مدفع رئيس من عيار 100 ملم AK-190، ونظامين للدفاع من طراز AK-630 من عيار 30 ملم، وثمانية صواريخ مضادة للسفن من طراز KH-35 بمدى يصل إلى 130 كم، وقاذفات طوربيد صاروخية من طراز Paket-NK واثني عشر قاذفة للإطلاق العمودي لمنظومة الدفاع الجوي رادوت قادرة على إطلاق صواريخ بمدى 10 و 40 و 120 كم. هذه الصواريخ المضادة للطائرات هي في الواقع النموذج البحري لنظام الدفاع الجوي S-350 الذي دخل مؤخرا في خدمة الجيش الروسي. ستكون السفينة قادرة على استيعاب طائرة هليكوبتر من طراز Kamov 27، وإذا لزم الأمر، يمكنها حمل طائرات روسية صغيرة بدون طيار من طراز Orlan-10. يخطط الروس لتركيب أحدث النماذج على هذه السفينة لزيادة أنظمة إطلاق الصواريخ العمودية وتركيب صواريخ مضادة للسفن من طراز Club و Yakhont على هذه السفن.

المدمرة INS Mysore؛ الهندية الثقيلة مع ترسانة مليئة بالصواريخ

والضيف الآخر للجمهورية الإسلامية الايرانية في هذه المناورات العسكرية هو المدمرة الهندية المسماة INS Mysore والتي تحمل الرقم D60 من عائلة مدمرات فئة دلهي التي صنعتها شركة بناء السفن الهندية MDL. قام الهنود ببناء وتشغيل ما مجموعه ثلاث سفن من هذه الفئة، وجميعها موجودة في القاعدة البحرية للجيش الهندي في ميناء مومباي. دخلت المدمرة INS Mysore الخدمة في يونيو 1999 وتزن 6200 طن ويبلغ طولها 163 مترًا وعرضها 6.5 أمتار. كانت سفن هذه الفئة، في الواقع واحدة من أولى السفن الثقيلة والمتقدمة التي تم تصميمها وبناؤها داخل الهند وبدء برنامج التحديث المحلي للبلاد في القطاع البحري.

تستخدم هذه السفينة 4 توربينات غازية، والتي توفر ما مجموعه حوالي 83000 حصان من قوة لهذه السفينة. السرعة النهائية لهذه السفينة 59 كم / ساعة ومداها عند السفر بسرعة 33 كم / ساعة حوالي 7200 كم. طاقم هذه السفينة 350 شخصا. وفي جزء الرادار من هذه السفينة، تم تجهيزها بأنظمة مثل رادار البحث الجوي والسطحي MR-755 ورادار التحكم في الحرائق MR-90 ونظام التداخل الإلكتروني TQN-2 ونظام دعم الحركة الإلكتروني Ajanta Mk 2 جنبا إلى جنب مع أنظمة السونار و قاذفات تشف وفيلر.

وفي المجال التسليحي، نرى عددا كبيرا من أنواع الصواريخ الهجومية والدفاعية. السلاح الهجومي الرئيس لهذه السفينة هو 16 صاروخ من طراز كروز روسي الصنع والمضاد للسفن KH-35. وفي قسم الدفاع الجوي، يوجد 48 صاروخ دفاع جوي من طراز Shtil، وهو النموذج البحري لنظام الدفاع Buk الشهير، ولمناقشة الدفاع القريب، تم تجهيز هذه المدمرات بنظامي دفاع من طراز AK-630، ولكن تم استبدال هذين النظامين بـ 16 صاروخ دفاع قريب من طراز Barak 1 بمدى 10 كيلومترات. ووفق الأخبار المتاحة، هناك خطط لاستبدال صواريخ KH-35 المضادة للسفن بصواريخ براهموس، على الرغم من عدم توافر معلومات محددة عن حالة هذا البرنامج حتى الآن. وتمتلك المدمرة قبضة مدفع عيار 100 ملم، و 5 قاذفات طوربيد من عيار 533، واثنان من قاذفات الصواريخ RBU-6000 المضادة للغواصات. وفي مجال طائرات الهليكوبتر، تحمل هذه المدمرات عادة مروحيتين من طراز Sea King.

بشكل عام، يجب القول ان ما تم إرساله من روسيا إلى إيران لهذا المناورات هو تصميم متقدم وحديث، رغم صغر حجمه وخفة وزنه، إلا أنه يستوعب قدرا كبيرا من القوة النارية، ومن ناحية أخرى، تعد السفينة الهندية مثالا جيدا على بداية جهود الهند لتطوير الصناعات البحرية المحلية بأطنان ثقيلة، وكلاهما يمكن أن يكون له العديد من النقاط لمصممي الصناعة العسكرية والبحرية في ايران.