مدير عام الوكالة الدّولية للطّاقة الذريّة في طهران الأسبوع المقبل والسبب في الخبر!

الوقت-قالت الوكالة الدولية للطاقة الذريّة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنّ مديرها العام رفائيل ماريانو جروسي، سيزور طهران يوم السبت، سعيا للتّوصل إلى اتّفاق بشأن كيفية تنفيذ الوكالة لعملها هناك، في ظلّ خطّة إيران لتقليص التّعاون الأسبوع المقبل.

وبحسب البيان، ٌالت الوكالة إنّه "نهدف لإجراء مناقشات مع مسؤولين إيرانيين بارزين للتّوصل لحلّ يقبله الطرفان، كي تواصل الوكالة الدولية للطّاقة الذريّة أنشطة التحقق الضرورية في البلاد".

وتابعت قائلة أنّ "خطّة إيران لوقف تطبيق إجراءات عدّة منصوص عليها في اتّفاقها النووي مع القوى السّت اعتباراً من يوم 23 فبراير شباط سيكون لها تأثير بالغ على أنشطة التحقق والمراقبة التي تنفذها الوكالة في البلاد."

وكانت طهران قد أمهلت واشنطن حتى 21 شباط/فبراير لرفع العقوبات، وإلا ستقوم طهران بإيقاف تطبيق البروتوكول الإضافي، بحسب ما أعلن عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني أحمد أمير آبادي، مضيفاً أنه "إذا لم ترفع العقوبات خاصة في مجالات التمويل والنفط، فسنطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة".