قائد الثورة يلقي الیوم خطابا بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة اهالي تبريز

الوقت- سيلقي سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي خطابا اليوم الاربعاء سيبث مباشرة عبر الاذاعة والتلفزيون بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة اهالي تبريز ضد نظام الشاه المقبور في 18 شباط 1978.
وسيتحدث قائد الثورة آية الله السيد الخامنئي، بمناسبة ذكرى انتفاضة شعب تبريز عام 1978 ، الى اهالي محافظة أذربيجان شرقي (مركزها تبريز) عبر تقنية الارتباط المرئي (الفيديو كونفرانس).
وسيبث خطاب قائد الثورة على الهواء مباشرة في تمام الساعة 10:30 من صباح اليوم الأربعاء حسب التوقيت المحلي (+ 3.5 تغ)، عبر محطات الاذاعة والتلفزيون والقنوات الإخبارية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وموقع مكتب القائد KHAMENEI.IR على شبكات التواصل الاجتماعي.