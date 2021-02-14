الحسكة تنتفض: نعم لبشار الأسد ولا للاحتلالين التركي الأمريكي

الوقت-أٌقامت المنظمات الأهلية والاجتماعية في محافظة الحسكة، ظهر اليوم الاحد، وقفة شعبية ضد الاحتلالين الأميركي والتركي، ودعماً لترشح الرئيس السوري بشار الأسد لولاية دستورية جديدة وذلك في ساحة القصر العدلي وسط مدينة الحسكة، وأمام المركز الثقافي في مدينة القامشلي.

وبحسب الاعلام السوري، فقد رفع المشاركون لافتات تندد بالاحتلالين الأميركي والتركي وتطالبهم بمغادرة الأراضي السورية، مع الاستعداد لتنظيم مقاومة شعبية لإجبارهم على الخروج من المنطقة.

ودعا أهالي الحسكة بإقامة الانتخابات الرئاسية في وقتها المحدد بالدستور، مع التأكيد لتأييدهم ترشح الرئيس بشار الأسد لولاية دستورية جديدة.

وشدد المشاركين على أن "سياسة الحصار الخانق الذي تفرضه الولايات المتحدة الأميركي سيزيدهم إصراراً على المقاومة والصمود".

كما وأكدوا على أن "العقوبات لن تثنيهم عن المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية القادمة، واختيار الرئيس بشار الأسد ليكون قائد البلاد للفترة القادمة".

ورفع عدد من المشاركين لافتات تطالب واشنطن برفع العقوبات والكف عن سرقة ثروات الشعب السوري، والانسحاب من كامل الأراضي السورية، مع مطالبة الاحتلال التركي بمغادرة المناطق التي احتلها.

ودعا المشاركون لحوار وطني سوري-سوري فاعل يضمن عودة الدولة السورية بكافة مؤسساتها وفرض السيادة الوطنية على كامل الأراضي السورية.

وأكدوا ثقتهم بدولتهم على استعادة الأمن والاستقرار في جغرافية البلاد، والعمل على إعادة ترميم ما خرّبه الإرهاب طيلة السنوات الماضية من الحرب على سوريا.

يشار إلى أن "قوات سوريا الديمقراطيّة" (قسد) اعتقلت عدداً من المدنيين والعسكريين على طريق القامشلي الحسكة في 3شباط/فبراير، وأغلقت عدداً من الشوارع في المحافظتين أمام حركة مرور المدنيين والعسكريين، وفق مصادر الميادين.

جاء ذلك بعد أن فتحت "قسد" الطرقات في 2شباط/فبراير، التي أغلقتها منذ 20 يوماً في أحياء وسط الحسكة وحيي "حلكو" و"طي" في مدينة القامشلي.