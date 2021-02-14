الخارجية الايرانية تهدد: الكيان الاسرائيلي سيواجه رداً حاسماً في حال تجاوز الخطوط الحمراء

الوقت-هدد علي أصغر حاجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد، "إسرائيل"، قائلاً "ستواجه رداً حاسماً يندمها في حال تجاوزت الخطوط الحمراء"، مؤكداً أن "وجود إيران في سوريا هو وجود استشاري وسيستمر حتى رغبة الحكومة والشعب السوري".

وقال أصغر حاجي في معرض رده على الضربات الإسرائيلية المتكررة لنقاط تابعة لإيران وحزب الله، إن "طبيعة الكيان الصهيوني منذ نشأته طبيعية عدائية وقمعية في المنطقة، وهذا كان سلوكهم ضد الشعب الفلسطيني وضد الدول المجاورة"، مضيفاً أنه "في الوقت الذي تحارب فيه الحكومة السورية الإرهاب، تساعد "إسرائيل" الإرهابيين".

وشدد المسؤول الإيراني على "هدف وجودنا في سوريا هو مكافحة داعش والكيانات الإرهابية، لكن إذا أراد الكيان الصهيوني تجاوز الخطوط الحمراء سيواجه برد حاسم يندمه على تصرفاته هذه".

ورد على سؤال يتعلق بخروج إيران من سوريا قال الدبلوماسي البارز، "إيران لم تتسلم أي رسالة لخروج قواتها من سوريا، نحن موجودون بطلب من الحكومة السورية، ووجودنا استشاري عسكري، سوف يستمر طوال الفترة التي يرغب فيها الشعب والحكومة السورية".

وتابع أصغر حاجي "الذين عليهم مغادرة سوريا هم من جاؤوا بصورة غير شرعية واحتلوا أراضيها، هؤلاء هم من عليهم ترك الأراضي السورية"، مؤكداً أن "المناطق السورية لابد أن تكون تحت السيادة السورية والحكومة السورية التي تتبنى استتباب الأمن فيها".

وقال إن "طهران تعول على إمكانية شراء أسلحة من روسيا لحماية أمن المنطقة"، مضيفاً "لدينا تعاون عسكري مع روسيا، وعندما تم رفع الحظر [المفروض على الجمهورية بشأن شراء الأسلحة]، كانت روسيا من بين الدول التي يمكننا شراء السلاح منها، ويمكن أن يكون هناك تعاون معها لحماية أراضينا وأمن المنطقة".

وأشار إلى أنه في وقت لم يكن لإيران تحت العقوبات الحق في شراء الأسلحة، قامت دول أخرى في المنطقة بشرائها وبمليارات الدولارات، مما حول المنطقة إلى مستودع أسلحة.