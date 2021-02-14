فلسطين: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تضع يدها على 19 دونماً من أراضي الضفة

الوقت-قالت وسائل إعلامية فلسطينية، ظهر اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت على 19 دونماً من أراضي الفلسطينيين في منطقة الواد الغربي غرب قرية بيت أمين، سعياً لبناء وحدات استيطانية جديدة تتبع مستوطنة أورينت في تلك المنطقة.

وقال محمد أبو الشيخ، مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية، أن "ما تسمى الإدارة المدنية نشرت خرائط تضم في محتواها هذه الأراضي، التي تعود ملكيتها الى مواطنين من قرى سنيريا وعزون العتمة الواقعة داخل الجدار غربي تلك القرى".

وفي الضفة الغربية، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق أثناء تصديهم لهجوم للمستوطنين على بلدتي عصيرة القبلية وقصرة جنوب نابلس وذلك بحماية جنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وكان مستوطنون هاجموا منطقة "باسلطة" في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس، حيث رصدت مواقع التواصل الاجتماعي هذا الهجوم وتصدي الفلسطينيين لهم.

وفي القدس المحتلة، تصدى شبان في حي باب الواد في البلدة القديمة لاعتداءات المستوطنين، فيما اقتحمت قوات الاحتلال حي الطور شرق المدينة المحتلة واعتقلت عدداً من الشبان.

يأتي ذلك فيما واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها واعتقلت عدداً من الشبان داخل المسجد الأقصى.