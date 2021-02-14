يحيى سريع: سلاحنا الجوي دكا مطار أبهى محققاً إصابات دقيقة

الوقت-قال العميد يحيى سريع، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلّحة، في تغريدة على "تويتر" اليوم الاحد، أن "سلاح الجو المسير تمكن من استهداف مطار أبها، بعد ظهر اليوم الأحد، بطائرتين نوع صماد 3 وقاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة".

وقال سريع إن "هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على تصعيد العدوان الجوي وحصاره الشامل على بلدنا"، ونبّه "جميع المواطنين الابتعاد عن المطارات والمواقع التي تستخدم لأغراض عسكرية".

هذا الاعلان يأتي بعد يوم واحد على إعلان سريع إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة للتحالف السعودي في منطقة "مدغل" في محافظة مأرب، واستهداف مطار أبها وقاعدة الملك خالد بثلاث طائرات مسيرة، رداً على تصعيد التحالف ضد اليمن.

في السياق، أفاد مصدر ميداني بأن قوات صنعاء تسيطر على تبتي الأقرن والمصلعكه وموقع الشليف العسكري جنوب غرب قرية الزور في صرواح مأرب شرق اليمن.

فيما كانت مصادر إعلامية يمنية أفادت السبت بأن القوات السعودية في شرق مأرب بدأت الانسحاب تدريجياً، بعد اقتراب قوات الجيش واللجان من المدينة.

في وقت تتواصل معارك كر وفر هي الأعنف بين قوات حكومة صنعاء من جهة وقوات الرئيس هادي المسنودة بطائرات التحالف السعودي، في منطقتي الطَّلّعَة الحمراء والكسارة عند الطريق الدولي الواصل بين مدينة مأرب ومديريتي مَدْغِل الجِدْعان وصرواح شمالي غرب محافظة مأرب شمال شرق اليمن،