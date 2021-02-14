برلماني عراقي: الوجود الأمريكي الحالي في العراق يعدّ "احتلالا"

الوقت- كشف عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، يوم الاحد، عن تدخل السفارة الأمريكية في بغداد بتغيير سعر صرف الدولار الذي اثار موجة من السخط الشعبي واضر بالطبقات الفقيرة، عادا الوجود الأمريكي الحالي “احتلالا”.

وقال عضو اللجنة النائب حامد الموسوي في حوار، إن "السفارة الأميركية في العاصمة بغداد تدخلت بالورقة الاقتصادية التي أعلنت عنها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في وقت سابق".

وأضاف الموسوي، أن "السفارة الأميركية تدخلت أيضا بقضية تغيير سعر صرف الدولار الذي اقرته الحكومة مؤخرا".

ولفت الموسوي وهو نائب عن تحالف الفتح إلى ان الوجود الامريكي الحالي يعد احتلالا بخلاف قرار مجلس النواب الذي نص على اخراج كافة القوات الأجنبية وعلى رأسها الأميركية".