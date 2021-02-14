وزير الدفاع التركي يعلن انتهاء عملية "مخلب النسر2" شمال العراق

الوقت- أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأحد، انتهاء عملية "مخلب النسر-2"، التي يشنها الجيش التركي شمال العراق، بعد "تحييد" 50 مسلحا من "حزب العمال الكردستاني".

يأتي الإعلان عن انتهاء العملية، عقب جولة ميدانية قام بها أكار وقادة الجيش التركي أمس السبت، على الوحدات العسكرية في ولاية شرناق على الحدود مع شمال العراق.

يشار إلى أن عملية "مخلب النسر 2" انطلقت في 10 فبراير الجاري في منطقة غارا شمال العراق.

وفي وقت سابق امس السبت كشف رئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري عن معلومات مؤكدة عن نية الجيش التركي الهجوم على سنجار.

وقال العامري في بيان، ان"هناك معلومات استخبارية مؤكدة أن الجيش التركي لديه نية الهجوم على جبل سنجار، لذا على الحكومة التركية الكف عن هذه الممارسات العدائية التي لا تخدم مصالح البلدين بل ستؤثر تاثيراً بالغاً على هذه العلاقات الدولية".

واضاف انه"كنا نتوقع من الحكومة التركية الانسحاب من الأراضي العراقية بشكل كامل سواءً من بعشيقة أو من الشريط الحدودي الذي احتلته مؤخراً ، لا أن تقوم بالمزيد من الاحتلال، وعلى الحكومة العراقية أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة لردع أي عدوان على الأراضي العراقية والقوات المسلحة العراقية والحشد الشعبي".